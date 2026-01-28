"Да гоня Синер и Алкарас? Нека ви напомня, че доминирах в Големия шлем в продължение на 15 години" (ВИДЕО)

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович се ядоса на журналистически въпрос по време на пресконференция на Откритото първенство на Австралия, след като му бе заявено, че в началото на кариерата си е бил "преследвач" на Роджър Федерер и Рафаел Надал, а в края на кариерата си е пак в същата роля, само че за Яник Синер и Карлос Алкарас. Ноле се почувства засегнат заради това, че е пропуснат един 15-годишен период, в който другите са преследвали него, тъй като е доминирал в Големия шлем.

Джокович се ядоса: "Винаги съм бил преследвач и никога не съм бил преследван?!"

"Преследвам Яник и Карлос? В какъв смисъл? Значи аз винаги съм преследвачът и никога не съм бил преследван... Понякога си струва да се отбележи, че съм спечелил 24 титли от Големия шлем, нали? Намирам този коментар за малко неуважителен, защото пропускате какво се е случило в диапазона между първите години, когато, както казвате, съм преследвал Роджър и Рафа, и сега, когато преследвам Яник и Карлос", заяви Джокович.

"Пропуска се период от 15 години, в който аз доминирах турнирите от Големия шлем. Мисля, че е важно да поставим това като контекст", добави още 24-кратният шампион в Големия шлем, който е рекордьор по титли и на Australian Open. Сърбинът имаше късмет в четвъртфиналния си двубой срещу Лоренцо Музети, тъй като губеше с два сета, но италианецът се отказа заради контузия. Заради травма на съперника Ноле не игра и на 1/8-финалите, а сега ще се изправи срещу Яник Синер на 1/2-финал.