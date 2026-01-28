Преживявах много: Ариана Гранде искала да се скрие от света (ВИДЕО)

Певицата Ариана Гранде се върна назад в спомените си към 2018 година - време, от което феновете ѝ все още помнят емблематичния ѝ стил на обличане. А и как да го забравим - едновременно ежедневен, удобен, но с доза типична елегантност, която е присъща за Гранде като дама. Звездата от "Злосторница", която шест години по-късно, изглежда доста променена, коментира визиите си от един период, който самата тя определя за "странен".

Снимка: Getty Images

В нов епизод на поредицата "Life in Looks" на "Vogue" певицата и актриса, си припомни някои от най-запомнящите се модни визии в кариерата си. Когато ѝ показаха снимка от 2018 г., на която е облечена с oversized суитшърт и високи ботуши - нейния запазен стил по онова време - Гранде каза: "Това беше много странен период в живота ми."

"В онзи период преживявах много и често имах нужда да се скрия в нещо наистина удобно", разказва тя, като допълни, че изборът на ботуши ѝ е давал увереност. По това време тя се чувствала изключително изтощена емоционално и облеклото било последното, което я интересувало. "Най-лесното беше да облека суитшърт и чифт дръзки ботуши", сподели Ариана за визията си.

Неприятностите от 2018 г.

Звездата от "Wicked" се изправя пред редица предизвикателства през този период. На 22 май 2017 г. атентатор-самоубиец уби 22 души и рани повече от 500 по време на нейния концерт в Манчестър, Англия. След трагедията Гранде многократно е говорила открито за това, че е страдала от тревожност и посттравматично стресово разстройство.

След инцидента тя прекъсна турнето си, но по-малко от две седмици по-късно се завърна в Манчестър за мащабен благотворителен концерт в подкрепа на жертвите на нападението. Сред участниците бяха Фарел Уилямс, Майли Сайръс, Джъстин Бийбър, Найл Хоран, Роби Уилямс, Black Eyed Peas, Кейти Пери и много други, припомня "People".

Година по-късно певицата е изправена пред нов удар — смъртта на бившия ѝ партньор Мак Милър. Загубата, която тя описва като „поглъщаща всичко“, я оставя емоционално изтощена и уязвима, докато в същото време е подложена на публични обвинения и онлайн нападки. Малко след това се разпада и връзката ѝ с Пийт Дейвидсън.

Днес Ариана Гранде говори за този период без грим и защитни стени — като признание, че понякога дори най-ярките звезди просто искат да се скрият, за да оцелеят.