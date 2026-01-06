Претоплиха секс скандал с президента на Колумбия след призива му към Тръмп (ВИДЕО)

Само ден след изключително смелия призив на президента на Колумбия Густаво Петро към Доналд Тръмп и САЩ да дойдат и да го хванат - изглежда желанието му отдавна се е сбъднало. Е, не го е хванал Тръмп, но май са го хванали в изневяра преди две години и сега секс скандалът в президентското семейство на Колумбия беше претоплен и развълнува социалните мрежи.
Струва си да се припомни, че след задържането на Николас Мадуро, Петро заплаши Доналд Тръмп, казвайки, че ще „вземе оръжие“, ако Съединените щати се опитат да го свалят от власт. „Елате и ме хванете!“ - подигра се Петро на Тръмп, открито го предизвиквайки и въвличайки го в играта си, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.
💄 A Sex Scandal Involving Colombia’s President Is Resurfacing Online Amid His Threats Toward the U.S.— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026
Colombian President Gustavo Petro is alleged to have been caught in 2024 cheating on his wife with a transgender woman. The married Colombian leader was reportedly filmed… https://t.co/zjeBBLo3Cv pic.twitter.com/3mQqCdBdJt
Поглеждал ли е Петро встрани от брака си?
Твърди се, че колумбийският президент Густаво Петро е бил хванат през 2024 г. да изневерява на жена си и то с транссексуална жена. Жененият колумбийски лидер е бил заснет да се държи за ръце с транссексуалния модел Линда Йепес по време на среща в Панама.
След като видеото стана вирусно, още тогава Петро заяви, че не е гей и се определи като „хетеросексуален“, пише още NEXTA. ОЩЕ: Колумбийският президент към Рубио: "Брат, да видим дали можеш да ме вкараш в затвора" (ВИДЕО)