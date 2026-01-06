Кабинетът подаде оставка:

06 януари 2026, 12:02 часа 228 прочитания 0 коментара
Претоплиха секс скандал с президента на Колумбия след призива му към Тръмп (ВИДЕО)

Само ден след изключително смелия призив на президента на Колумбия Густаво Петро към Доналд Тръмп и САЩ да дойдат и да го хванат - изглежда желанието му отдавна се е сбъднало. Е, не го е хванал Тръмп, но май са го хванали в изневяра преди две години и сега секс скандалът в президентското семейство на Колумбия беше претоплен и развълнува социалните мрежи.

Струва си да се припомни, че след задържането на Николас Мадуро, Петро заплаши Доналд Тръмп, казвайки, че ще „вземе оръжие“, ако Съединените щати се опитат да го свалят от власт. „Елате и ме хванете!“ - подигра се Петро на Тръмп, открито го предизвиквайки и въвличайки го в играта си, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Поглеждал ли е Петро встрани от брака си?

Твърди се, че колумбийският президент Густаво Петро е бил хванат през 2024 г. да изневерява на жена си и то с транссексуална жена. Жененият колумбийски лидер е бил заснет да се държи за ръце с транссексуалния модел Линда Йепес по време на среща в Панама.

След като видеото стана вирусно, още тогава Петро заяви, че не е гей и се определи като „хетеросексуален“, пише още NEXTA. ОЩЕ: Колумбийският президент към Рубио: "Брат, да видим дали можеш да ме вкараш в затвора" (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Колумбия Венецуела САЩ секс скандал Густаво Петро
