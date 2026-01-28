Украйна с отговор след като Орбан я обвини в намеса на унгарските избори

Министерството на външните работи на Украйна обяви, че е извикало посланика на Унгария в Киев, за да протестира срещу обвиненията на Будапеща за украинска намеса в предстоящите парламентарни избори в Унгария. Унгарският премиер Виктор Орбан през последните седмици засили критиките си срещу Украйна и се опитва да свърже унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр с Киев и с изпълнителната власт на ЕС на фона на ожесточаването на предизборната кампания.

Орбан и украинският президент Володимир Зеленски влязоха във вербална война, след като Зеленски обвини унгарския премиер, без да споменава името му директно, че се опитва да „изтъргува европейските интереси“, припомни Ройтерс.

В отговор Орбан нарече украинския лидер „човек в отчайващо положение“ на фона на приближаването на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Още: Орбан: Украйна вече мина границата. Украйна с отговор за унгарските "глупости"

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто днес разкритикува действията на украинското външно министерство в своя публикация във „Фейсбук“. „Въз основа на това, което е било казано на посланика, след като са го извикали, трябва да бъдем готови украинците да продължат с явната си и груба намеса в априлските избори в полза на интересите на (опозиционната) партия ТИСА“, заяви Сиярто.

Орбан, който е на власт от 2010 г., за първи път ще се изправи срещу силен съперник на предстоящите избори, като според повечето социологически проучвания десноцентристката партия ТИСА на Мадяр има преднина пред дясната националистическа партия ФИДЕС на Орбан на фона на продължаващата вече три години икономическа стагнация в страната.

Обиден за ромите коментар на унгарски министър може да спъне Орбан на изборите