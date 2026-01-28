Гърция модернизира своите F-16 до 2037 г.

Гърция официално започна процеса по модернизация на 38 от своите изтребители F-16 Block 50 до усъвършенстваната конфигурация Viper, като планът скоро ще бъде представен за одобрение от Съвета на началниците на генералните щабове. Дълго отлаганата програма изглежда напредва главно благодарение на политическо решение на национално ниво за ускоряване на военните поръчки на САЩ, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Гръцките военновъздушни сили препоръчаха подобренията, които бяха одобрени преди месеци от Висшия съвет на военновъздушните сили. Въпреки че някои служители поставиха под въпрос непосредствената необходимост от програмата, тя се преследва като компромис за предотвратяване на остаряването на съществуващите самолети.

Какъв е графикът?

Съгласно предложения график, процедурите ще започнат тази година, като се очаква договорът да бъде подписан през 2027 г. Доставката на първия модернизиран самолет е планирана за 2031 г., а последният самолет се очаква през 2037 г., което означава, че пълната програма обхваща 10 години и надхвърля настоящия средносрочен план за отбранително оборудване на Гърция.

Какво включва модернизацията?

Модернизациите включват пълната конфигурация на Viper, интеграция с радар AESA, възможности за Link 16 и възможност за носене на външни капсули. Работата ще се извършва в съоръженията на Hellenic Aerospace Industry с персонал както от компанията, така и от Lockheed Martin, производителят на F-16. Договорите ще бъдат изпълнявани чрез програмата на САЩ за продажби на военни продукти в чужбина.

Общата цена се оценява на малко над 1 милиард евро, частично финансирани чрез кредити извън Средносрочния план за отбранително оборудване. До 2037 г. гръцките военновъздушни сили ще разполагат с над 120 изтребителя F-16 Viper, наред с F-35 и Rafales, образувайки напълно оперативно съвместим флот. ОЩЕ: Първият договор е изпълнен: България вече има 8 изтребителя F-16 (СНИМКИ)