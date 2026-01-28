Домашно куче нахапа жена

Жена на 38 години е била нападната от домашно куче в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Вследствие от това тя е получила прободно-разкъсни рани по дланите на двете ръце и по лицето.

Сигнал за инцидента е подаден от пострадалата около 12:20 часа вчера. Тя е заявила, че по-рано на същия ден, докато е разхождала кучето си порода "джак ръсел" в квартал "Изток" в града, е била нападната от куче каракачанска порода, което е излязло от близка къща.

Собственикът на кучето - 77-годишен мъж, е установен и разпитан. В Районното полицейско управление е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава.

През февруари м.г. две жени бяха приети в Многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък след ухапване от домашни кучета.

