Гръцки съд: Авиодиспечерите не могат да стачкуват

27 август 2025, 11:47 часа 202 прочитания 0 коментара
Гръцки съд: Авиодиспечерите не могат да стачкуват

Първоинстанционен съд в Атина обяви обявената за утре стачка на авиодиспечерите в страната за незаконна, съобщава в. „Катимерини“, цитиран от БТА.

Това означава, че планираните полети трябва да се осъществят по график.

В понеделник синдикатът на авиодиспечерите в Гърция обяви, че членовете му ще стачкуват в четвъртък между 9:30 ч. и 13:30 ч. в подкрепа на държавните служители в страната, които обявиха 24-часова национална стачка за същия ден в отговор на внасянето в парламента на законопроект за дисциплинарното трудово право.

Утре в 10 ч. е планиран и синдикален митинг на площад „Синтагма“ в Атина.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Авиодиспечери стачка информация 2025
