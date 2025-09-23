Диспечерът заспал: Самолет кръжа над Румъния

Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) – компания, която е подчинена на Министерството на транспорта.

Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане.

Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане.

Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията.

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.

