Диспечерът заспал: Самолет кръжа над Румъния

23 септември 2025, 12:04 часа 322 прочитания 0 коментара
Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) – компания, която е подчинена на Министерството на транспорта. 

Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане.

Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане.

Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията. 

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
