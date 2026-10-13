"Путин показа среден пръст на президента Тръмп": Обожаващата го Лаура Лумър констатира очевидното

"Подкрепям народа на Украйна. Путин очевидно няма никакво уважение към администрацията и страната ни. Той наруши енергийното прекратяване на огъня, което е гигантски среден пръст към президента Тръмп. Мислите ми са с народа на Украйна, тъй като той продължава да бъде подложен на атаки от руски балистични ракети". Това е текстът от публикация на популярната американска "инфлуенсърка" Лаура Лумър. Тя е известен фанатичен поддръжник на Тръмп - през 2025 година Deutsche Welle публикува материал как Лумър има влияние дори върху назначенията на по-ниско ниво в администрацията на Тръмп, защото редовно му докладва ако намери нещо "антитръмпистко" за някой административен кадър - ОЩЕ: Какво ще загуби Тръмп след сделката за дизел с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

I stand with the people of Ukraine. Putin clearly has zero respect for the administration and our country. He violated the energy ceasefire yesterday which is a giant middle finger to President Trump. My thoughts are with the people of Ukraine as they continue to be under assault from Russian ballistic missiles. — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 12, 2026

Лумър дълго време беше на позиция твърдо против Украйна, докато не отиде там и не направи интервю с украинския президент Володимир Зеленски. Оттогава тя смени възгледите си. Показателно е, че сега тя се подигра на Тъкър Карлсън - друг от информационните глашатаи на Тръмп в миналото, който обаче заради войната в Иран го изостави. Лумър иронизира Карлсън, че трафикът в каналите му паднал със 71%, откакто Украйна взриви три дейта центъра на "Яндекс" в Русия. И уточни, че американците трябва да благодарят на Зеленски, че е взривил дейта центровете - ОЩЕ: "Спираме Путин да върне СССР и да ви застраши": Зеленски пред отрекла се от руската пропаганда инфлуенсърка от САЩ. Мъск говори в подкрепа на Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

🇺🇸 Prominent MAGA influencer thanks Zelensky for blowing up Russian data centers Now the internet can finally breathe a little easier — after all, Yandex's data centers hosted a massive number of bots. Shortly afterward, Laura Loomer published another post on X, claiming that Putin has no respect for the US and holds the American administration in contempt. “Yesterday, he violated the ceasefire on energy infrastructure, effectively giving President Trump the middle finger,” Loomer said. — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026

Wow! Immediately after Ukriane blew up Russian data centers yesterday and today, Tucker Qatarlson’s views dropped 71%… I told you. When I was in Ukraine, I was shown evidence of how Russia bots amplify Tucker and his anti-Trump and anti-Jewish podcasts. Thank you, Ukraine for decreasing the botted viewership of Podcastistan. America thanks you. — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 13, 2026