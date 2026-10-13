Войната в Иран:

"Путин показа среден пръст на президента Тръмп": Обожаващата го Лаура Лумър констатира очевидното

13 октомври 2026, 14:42 часа 845 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Laura Loomer
"Путин показа среден пръст на президента Тръмп": Обожаващата го Лаура Лумър констатира очевидното

"Подкрепям народа на Украйна. Путин очевидно няма никакво уважение към администрацията и страната ни. Той наруши енергийното прекратяване на огъня, което е гигантски среден пръст към президента Тръмп. Мислите ми са с народа на Украйна, тъй като той продължава да бъде подложен на атаки от руски балистични ракети". Това е текстът от публикация на популярната американска "инфлуенсърка" Лаура Лумър. Тя е известен фанатичен поддръжник на Тръмп - през 2025 година Deutsche Welle публикува материал как Лумър има влияние дори върху назначенията на по-ниско ниво в администрацията на Тръмп, защото редовно му докладва ако намери нещо "антитръмпистко" за някой административен кадър - ОЩЕ: Какво ще загуби Тръмп след сделката за дизел с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Лумър дълго време беше на позиция твърдо против Украйна, докато не отиде там и не направи интервю с украинския президент Володимир Зеленски. Оттогава тя смени възгледите си. Показателно е, че сега тя се подигра на Тъкър Карлсън - друг от информационните глашатаи на Тръмп в миналото, който обаче заради войната в Иран го изостави. Лумър иронизира Карлсън, че трафикът в каналите му паднал със 71%, откакто Украйна взриви три дейта центъра на "Яндекс" в Русия. И уточни, че американците трябва да благодарят на Зеленски, че е взривил дейта центровете - ОЩЕ: "Спираме Путин да върне СССР и да ви застраши": Зеленски пред отрекла се от руската пропаганда инфлуенсърка от САЩ. Мъск говори в подкрепа на Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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