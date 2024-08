Разсеяха се и джипът им падна в реката: Влюбена двойка за малко да се удави във Филаделфия (ВИДЕО

Влюбена двойка трябваше да избяга набързо и неудобно от колата си във Филаделфия, когато тя се претърколи в река, докато те бяха интимни на задната седалка. За случая разказва Daily Mail.

Двойката се беше усамотила близо до река Шуйлкил във Феърмаунт Парк, Филаделфия, около 4:15 сутринта в сряда.

HAPPENING NOW: Crews pull a Range Rover from the Schuylkill River. Police tell me a couple was being intimate inside the car early this morning when they accidentally shifted the car into drive, causing it to roll into the river. @phl17 pic.twitter.com/Kh6YDyYiZ8