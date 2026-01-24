Републиканците "преядоха" с Гренландия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Републиканците „разделиха и изядоха“ Гренландия. На 20 януари, на събитие в Кенеди център във Вашингтон, на участниците беше сервиран десерт с форма на Гренландия. Тортата беше покрита с глазура, имитираща цветовете на американското знаме. Организаторът на „Републиканци за национално обновление“ нарече десерта „51-ви щат“, докато един от гостите се пошегува, че това ще предизвика международен скандал. Още: Доналд Тръмп: Работата по Гренландия продължава

Ще стане ли Гренландия 51-вия щат на Америка?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работата по споразуменията относно Гренландия продължава. „Обратно във Вашингтон. Давос беше прекрасен“, написа американският лидер в Truth Social. Той заяви, че „се работи“ по концепция за споразумение относно Гренландия и че то „ще бъде прекрасно за САЩ“.

Тръмп също изрази увереност, че „светът никога не е виждал нещо подобно като Съвета за мир, създаден като част от мирния процес в Газа. „Толкова много добри неща се случиха“, добави той, визирайки резултатите от пътуването си до Световния икономически форум в Давос.

