Рядко бяло пуду - малкият елен, който прилича на приказно създание (ВИДЕО)

В дивата природа във Великобритания е рядкост да се види елен, но едно още по-необичайно същество беше забелязано в Чили. Бял елен пуду, който е албинос, беше заснет в горите на остров Чилоe, докато група туристи обикаляха консервационната зона Тепухейко. Фотографът Мартин Карденас е имал късмета да запечата няколко снимки на малкото животно сред дърветата. Групата го нарича Бланкита, което на испански означава "малкото бяло".

"Бяхме възхитени, защото видяното беше нещо толкова красиво, че не мислехме, че е пуду албинос", коментира Карденас, цитиран от BBC.

Eкспертът по пуду Хавиер Кабейо обяснява, че на остров Чилоe няма много животни, които да ловуват този вид елени. Това означава, че екземплярите, които са албиноси, като Бланкита могат да оцелеят в природата и да достигнат зряла възраст.

Повече за пудутата

С височина едва около 30–40 сантиметра и тегло между 6 и 13 килограма, този миниатюрен елен е смятан за най-малкият представител на семейство еленови в света. Макар да изглежда като играчка или герой от анимация или създание от приказките, пудуто е удивително приспособено към своя хабитат.

Снимка: iStock

Пудутата живеят в гъстите гори на Чили и Аржентина, където плътната растителност ги пази от хищници. Малкият им размер действително е предимство, което е важна част от начина им за оцеляване – позволява им да се движат безшумно и да се промъкват през храсти и ниски клони, недостъпни за по-големите животни.

Те са изключително плашливи и разчитат на своята бързина и ловкост, за да избягат при опасност. Когато се почувстват застрашени, пудутата често се изкачват по стръмни терени, използвайки силните си задни крака – нещо, което не е характерно за нормалните елени.

Пудутата живеят индивидуално. В природата рядко се виждат по двойки, освен по време на размножителния период. Хранят се основно с листа, плодове и млади клонки, като често застават на задни крака, за да достигнат по-високи растения.

Снимка: iStock

Тези еленчета са активни предимно привечер или през нощта. Всяко пуду си има територия, която бележи внимателно, а мъжките са доста териториални, въпреки миниатюрните си размери.

Заплаха от човека

За съжаление, пудутата са застрашени. Унищожаването на горите, нападенията от кучета и пътнотранспортните инциденти са сред основните причини за намаляването им. Поради своя чар и миниатюрност те често стават жертва на незаконна търговия – някои хора се опитват да ги превърнат в домашни любимци, но пудутата не се приспособяват добре към живот в плен.

Снимка: iStock

И двата вида – южен (Pudu puda) и северен пуду (Pudu mephistophiles) – са включени в списъците на застрашените животни и са защитени от закона. Природозащитници в Чили и Аржентина работят активно за опазването им и възстановяването на техните естествени местообитания.

