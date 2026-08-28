Вече е ясна първата реална възможност за Никола Цолов за участие във Формула 1

Звездата на България в моторните спортове Никола Цолов направи важна крачка към дебюта си във Формула 1, след като вчера измина около 700 километра с болид на Racing Bulls от сезон 2025. Българският лъв вече покри едно от ключовите изисквания за участие в официална сесия и може да получи суперлиценз за свободни тренировки още в близко бъдеще.

Кога Цолов ще участва в свободни тренировки във Формула 1?

Тестът с болида на Racing Bulls е сериозна стъпка за Цолов, който през настоящия сезон се бори за титлата във Формула 2. Българинът вече има необходимия пробег с автомобил от Формула 1, а това премахва една от пречките пред участието му в официална петъчна тренировка. На теория възможностите пред Цолов до края на сезона са цели четири. Racing Bulls трябва да даде още една тренировка на млад пилот, докато Red Bull има задължението да направи това три пъти.

Дебютът обаче няма как да се случи веднага. Според регламента на ФИА заявлението за суперлиценз трябва да бъде подадено най-малко 14 дни преди първото събитие, в което пилотът ще участва. Освен това документите за задължителното участие на млад пилот трябва да бъдат подадени поне седмица предварително.

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Това на практика означава, че Монца и Мадрид отпадат като възможности. След тях идват Баку, Бахрейн и Сингапур, но и те изглеждат малко вероятни по различни причини – градски трасета, участие във Формула 2 и спринтовият формат в Сингапур.

Гран при на САЩ е реална възможност за дебют на Цолов

Първата реалистична възможност е Гран при на САЩ в Остин. Тексаското състезание тази година не е спринтово и представлява значително по-логичен момент за дебют на Цолов. Следва Мексико Сити, където през последните години често се дава шанс на млади пилоти в първата свободна тренировка.

Така Остин постепенно се очертава като най-ранната реална възможност Цолов да седне официално в болид от Формула 1. Дали това ще се случи тогава, или по-късно през сезона, вече ще бъде решение на Red Bull и Racing Bulls.

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