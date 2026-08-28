Бивш съветник на Зеленски бе осъден задочно от руски съд

Бившият извънщатен съветник на Володимир Зеленски, Олексий Арестович, беше осъден задочно от руски съд на 11 години затвор за публикация за руския удар по Краматорск, в която призовава за "тотална железопътна война срещу врага в окупираните територии", пише "Медиазона". Става дума за негова публикация от март 2022 г., в която Арестович призовава за партизанска война срещу окупаторите, както и за още една публикация, в която коментира руския ракетен удар по жп гарата в Краматорск през същата година, когато загинаха десетки цивилни. Припомнете си: Руски ракети удариха жп гарата в Краматорск. Десетки убити според първите данни (ВИДЕО 18+)

В последните години Арестович живее извън Украйна. Той е включен в списъка на Росфинмониторинг с "терористи и екстремисти" от 2023 г. През февруари 2024 г. Русия го арестува задочно.

Арестович обаче има проблеми и в Украйна. Там срещу него бе образувано второ наказателно дело за "лъжливо докладване на престъпление, извършено от член на парламента". Той е подал жалба срещу депутата Наталия Пипа заради това, че направила забележка на уличен музикант в Лвов, че пеел на руски език. Според Арестович това представлява подбуждане към етническа омраза. След неговата жалба е образувано наказателно дело срещу Пипа. Но паралелно с това група украински депутати подават жалба и срещу Арестович като твърдят, че неговият сигнал срещу Пипа е умишлено невярно съобщение за престъпление. Засега и двете производства – срещу Пипа и срещу Арестович – са без развитие.

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По-рано, през октомври 2023 г., бе образувано още едно наказателно дело в Украйна срещу Арестович за "производство и разпространение на произведения, пропагандиращи култа към насилие и национална нетърпимост". Делото е образувано, след като политикът заяви, че жените са "същества", които първо искаш да "чукаш", след което да "обиждаш" и "да душиш без прекъсване". Той каза още, че жените "трябва да гледат на мъжете като на идоли".

Зеленски наложи санкции на бившия си съветник и беглец от Украйна Олексий Арестович