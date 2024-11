САЩ към Путин заради Украйна: Ще се наложи изглежда да обновим ядрената си доктрина (ОБЗОР - ВИДЕО)

Може да се наложи да преразгледаме ядрената си доктрина – това обяви зам.-министърът на отбраната на САЩ Ричард Джонсън, който специално отговаря за американските ядрени оръжия и оръжия за масово унищожение. Думите на Джонсън са цитирани на сайта на американското министерство на отбраната.

Става въпрос за американската ядрена доктрина от 2022 година - Още: САЩ вече имат по-агресивна ядрена доктрина, макар да се отказват от две страшни оръжия

Изказването идва около денонощие след като издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин нареди изстрелване на експериментална ракета по украинския град Днипро (Днепропетровск): Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО)

Интересното в случая с тази ракета е, че има сериозни анализи как пропагандната машина на Кремъл моментално опита "да замаже" в известна степен случилото се с постоянни обяснения как това е ракета със среден обсег, а не междуконтинентална балистична ракета. Няма обаче две мнения – ракетата може да носи ядрена бойна глава, всъщност повече от една: И се появи най-големият шизофреник: Путин ескалира, но мина в режим "страх лозе пази" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Какво точно представлява ракетата – Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) публикува официално обяснение. А украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, е категоричен в кратка публикация в профила си във Facebook – използваната от руснаците ракета е недовършена. За 23 и 24 ноември Русия обяви затваряне на част от въздушното си пространство заради ракетно изпитание, без обаче да уточнява какви ракети ще тества: Украйна даде подробности за руската балистична ракета по Днипро, градът пак е под руски обстрел

Относно американската ядрена доктрина – Джонсън посочва, че вероятно ще са необходими актуализации, за да може тя да продължава да е най-надеждното възможно средство за сдържане. Той директно заявява, че много държави в света развиват ядрените си арсенали и приоритизират ядреното оръжие като основен елемент в стратегиите си за национална сигурност. Конкретно Джонсън поименно назовава Китай и Русия, като добавя, че въпросът с актуализацията на американската ядрена доктрина става по-важен и предвид, че след февруари 2025 година няма да има нито едно действащо споразумение за ядрено сдържане.

Какви стъпки вече са предприети от САЩ съгласно официалното съобщение в сайта на американското министерство на отбраната – доставка на гравитационни ядрени бомби B61-13, които се хвърлят от самолети, както и повишена готовност на американските ядрени подводници клас "Охайо". На 15 ноември пред Конгреса е представен специален доклад, които описва вече направени промени, включително планове как да се възпират агресивни действия на няколко противници с ядрено оръжие едновременно и какво още трябва да се подобри като неядрени оръжейни възможности, за да станат американските ядрени оръжия по-качествени. Все пак в доклада се посочва, че най-важното да се избегне Трета световна война е да се намали разпространението на ядрено оръжие по света: САЩ се похвалиха с най-голямото увеличение на ядрения си арсенал от Студената война насам

Припомняме, че Путин вече официално издаде указ за новата руска ядрена доктрина, по-точно при какви условия Руската федерация може да използва ядрено оръжие. В доста коментари се посочва, че условията сега са по-конкретно посочени, но остава и елемент на неуточненост, за да може да има място за маневри в случай на нужда: Путин с нов указ кога Русия ще използва ядрено оръжие

Но буквално часове по-късно един от най-приближените до Путин информационни източници – каналът "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук (той е лично награждаван от Путин), публикува следното: Блъфираме с ядреното оръжие, мислещите са наясно: Близък до Путин източник

По време на посещение на украинския външен министър Андрий Сибиха в Чехия, чешкият му колега Ян Липавски каза, че до края на 2024 година Украйна ще получи 500 000 артилерийски снаряда 155-мм калибър, стандарт на НАТО. Това е част от чешката инициатива за набиране на снаряди за Украйна.

В началото на октомври, 2024 година посланикът на Украйна в Чехия Васил Зварич съобщи, че една трета от обещаните боеприпаси вече са доставени. Тази инициатива включва доставка на боеприпаси както в Европейския съюз, така и извън него. Към нея се присъединиха 15 страни от ЕС и НАТО, които отделиха общо 1,6 млрд. евро за финансирането ѝ

Няма да спрем дотук – ще продължим инициативата, заяви Липавски, цитиран от украинската редакция на Радио Свободна Европа. Той добави и, че Чехия лично също няма да спре да помага на Украйна военно и икономически. Досега Чехия е дала помощ от около 400 млн. евро на Украйна, след като страната беше нападната пълномащабно от армията на Путин.

Освен това – Испания ще достави още 9 танка Leopard 2A4 (Леопард) на Украйна, с което доставените от Испания такива машини ще са общо 29. Доставката на новите танкове се очаква да приключи на 24 ноември. Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес потвърди, че модернизацията на танковете, е почти завършена.

Интензивността на боевете в Украйна остава много висока, като почти няма промяна на дневна база – 4 повече бойни сблъсъка на 22 ноември спрямо 21 ноември. Общо за последното денонощие е имало 194 бойни сблъсъка. Под 100 обаче остават използваните от руснаците авиационни бомби дневно и то за втори пореден ден – сега са 97. С 1500 са се увеличили изстреляните от руската армия снаряди на дневна база – вече са над 4500, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления са без промяна – Покровското е на първо място, с 44 спрени руски пехотни атаки. Официалните украински данни потвърждават, че руснаците крачка по крачка вървят от югоизток (Селидово) към Покровск, като сега боевете са в районите на Петровка и Пушкино, над 10-15 километра от Покровск. В Кураховското направление са спрени 36 руски пехотни атаки – и отново, официалната украинска информация потвърждава, че боеве вече има от три страни що се отнася до Курахово (север, изток и юг), включително в самия град, от изток. Цели 30 руски пехотни атаки е имало във Времеевското направление – линията на боеве остава същата по официални украински данни, там руснаците се мъчат на първо време да прекъснат пътя между Велика Новоселка и Курахово. 19 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, но само 6 са в Купянското.

В Кураховското направление, Антоновка и Катериновка вече са изцяло в руски ръце (югоизточно от Курахово), твърди украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. От север няма данни руснаците да са стигнали до Старо Терно – популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" счита селото за точка на пречупване, от която руските части могат да излязат в тил на украинските военни, бранещи Курахово. "Рибар" също посочва като Алекс, че линията Илинка – Антоновка – Победа вече е изравнена от руската армия.

(КАРТА) Украински източник коментира, че руснаците са почти достигнали до източния бряг на река Оскол при село Копани, Купянското направление – в посока Боровая. Потвърждение за това дава и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор – на база гелокализирани видеокадри, показващи издигане на руското знаме в източната част на Копани. Преминаването на тази река и на река Жребец в Лиманското направление е основната руска цел – колкото се може по-голям плацдарм за бъдеща голяма офанзива към последните украински индустриални сърца в Донбас – Славянск и Краматорск. Има данни от украински военни източници, че руските части опитват да вдигнат темпото на атаки, защото иначе са заплашвани от разстрел от командирите си:

За Курска област, източик от украинския генщаб заяви пред украинското издание "Лига.нет", че украинската армия държи позиции на 800 квадратни километра. В пика си украинската инвазия там се простираше на 1300 квадратни километра, по думите на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. ВСУ нахлуха в Курска област на 6 август, 2024 година. Източникът от украинския генщаб добавя, че операция "Курск" е спряла руските намерения за голяма операция в Запорожка област – но и че сега на украинците се е наложило да отстъпят от някои по-неблагоприятни за защита позиции заради увеличаващото се натрупване на сили на руската армия. В Курска област в момента има около 60 000 руски войници (включително севернокорейците), твърдят източници от украинския генщаб пред украинската държавна медия "Суспилно", според които руската армия иска не просто да изтласка украинската от Курска област, но след това да продължи напред и в украинската област Суми, за да създаде буферна зона. Но ситуацията в Курска област като цяло не се променя на дневна и седмична база – боеве основно в Кореневска и Суджанска община, при Олговка, Дарино, Малая Локня, Новоивановка. Пред ведомствената медия на украинската армия (ArmyInform) командир на един от украинските взводове в Курска област коментира, че руснаците все по-често пращат на щурм ранени войници.

Какви са жертвите, които дават руснаците заради болните амбиции на Путин – следващите два видеоклипа показват за пореден път, първият е от болница в Ростов:

In Rostov-on-Don, the hospital is overwhelmed with wounded soldiers, forcing many to lie in the corridors, with some even on the floor. Soldiers are frustrated, complaining that instead of constructing an additional hospital, local officials are preoccupied with preparing New… pic.twitter.com/ffW0doABDd