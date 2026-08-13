13 август: Първият полет на български военен самолет над София

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13 август 1912 година: Първият полет на български военен самолет над София

На този ден през 1912 г. се състои първият полет на български военен самолет над София. По време на полета първият български самолет "Блерио" е управляван от летеца Симеон Петров. След извършения от него демонстративен полет е сформирано аеропланно отделение в армията с единствен самолет.

Симеон Петров остава в историята като първия български пилот, летял с аероплан българска собственост.

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През 1912 г. той печели конкурс и заедно с Христо Топракчиев и Никифор Богданов постъпва в школата за обучение на пилоти на Луи Блерио в Етамп край Париж. Докато се обучава, Петров осъществява първия нощен полет в историята на Франция, придружен от Луи Блерио.

По време на един от последните си полети той прави нещо, с което остава завинаги в историята. Докато лети над летище Етамп Петров, се издига на височина от 1400 м, двигателят на самолета му "Блерио XI" се поврежда, след което спира да работи. Петров заедно с Топракчиев разработва методика за приземяване на самолети със спрял двигател. Разработената от тях методика е приета в програмата за обучение в школата на Блерио.

Симеон Петров, Христо Топракчиев и Никифор Богданов успяват да завършат курса само за 35 дни. След успешно положен изпит на 25 юли 1912 г. те получават своите бревети. Тримата българи се нареждат сред първите 1000 пилота в света. Бреветите им са с номера 949, 950 и 951.

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Първият самолет „Блерио-XI” с двигател „Гном” от 70 конски сили пристига в България на 7 август 1912 г. Пет дни по-късно Симеон Петров прави демонстративен полет с него над столицата, който е посрещнат със спонтанна манифестация от софиянци.

Симеон Петров участва в Балканската война. На 7 ноември 1912 г. той става първия пилот, извършил нощна бомбардировка. На 14 март 1913 г. той става първия военен пилот в света, летял сам над противникова столица - в случая Цариград.

Изключително успешно Симеон Петров конструира и авиационните бомби тип "Чаталджа". Чертежите му са изпратени в Германия. Създадената от него авиационна бомба е използвана от Централните сили до края на Първата световна война.

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