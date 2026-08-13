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Технологиите помагат да спираме пожарите: Какво има и какво предстои в България

13 август 2026, 7:51 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Технологиите помагат да спираме пожарите: Какво има и какво предстои в България

"Определено има такава тенденция". Около 25-30% са по-малко пожарите в България спрямо миналата година, но са унищожени вече около 3000 хектара горска площ, с последните пожари ще станат вероятно около 5000, докато миналата година бяха 130 000 хектара. Това каза главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", като потвърди, че през 2026 година пожарите в България са по-малко, отколкото през 2025 година.

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Защо има по-малко пожари? Джартов открои два фактора - по-хладен и дъждовен юли месец и по-добра организация на пожарните служби. Използваме дронове, използваме и статични камери с изкуствен интелект (ИИ), който подава сигнал при признаци на пожар. "Това предстои в следващите години да се надгражда", каза главният комисар и уточни, че през следващите 2 години такива камери, на кули, ще бъдат монтирани в Природен парк Рила. Сега основно в Югозападна България има такива камери, монтирани на кули "на един от мобилните оператори", по думите му в сутрешния блок на bTV. С тези камери може да се вижда в обсег от 40 километра, което е много важно за цялостната картина на даден пожар.

Главен комисар Джартов предупреди и, че българите трябва да свикнат да се грижат за всичките си имоти - те не са само активи, има и задължения. Не може 20-30 години да не си ходил в твой имот и като стане ясно, че в района има пожар, да се опитваш веднага да стигнеш до него. Често в такива случаи в изоставени вили гората е "влязла", посочи той.

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Пожари Камери Горски пожари дронове пожар Александър Джартов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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