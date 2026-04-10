Тръмп не спечели, а просто замрази войната си

10 април 2026, 8:00 часа 202 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп постигна това, което най-силно търсеше – светът отново следи всяка негова дума. Но вместо решителна победа срещу Иран, той се озова в ситуация на принудително примирие. След седмици на ескалация, заплахи за унищожителни удари и реални военни действия, САЩ и Иран стигнаха до двуседмична пауза. Формално – шанс за дипломация. На практика – признание, че нито една от страните не е постигнала целите си. САЩ - със сигурност, докато Иран държи коза "Ормузки проток".

Тръмп започна конфликта с амбиции за нещо много по-голямо – стратегическо пречупване на Иран, включително чрез военен натиск и икономическо задушаване. Днес обаче режимът в Техеран остава на мястото си, а самият Иран представя примирието като своя победа.

Преговорите, които предстоят, не започват от позиция на сила, а от позиция на взаимно изтощение. Вашингтон настоява за ограничения върху ядрената програма и регионалното влияние на Иран. Техеран, от своя страна, поставя условия като вдигане на санкциите и изтегляне на американските военни от Близкия изток.

Това не е рамка за бързо споразумение. Това е рамка за сблъсък в преговорната зала.

Примирие? Какво примирие?

Междувременно реалността на терен подкопава самото примирие. Израел продължава ударите срещу цели в Ливан, а напрежението около Ормузкия проток остава високо. Регионът не е излязъл от войната – той просто е в пауза.

Именно тук се разпада първоначалният разказ за контрол. За всяка стъпка на ескалация САЩ получиха ответна реакция, която не доведе до капитулация, а до нови рискове – икономически, военни и геополитически.

Иран показа, че разполага с инструменти за асиметричен натиск - от блокиране на ключови търговски маршрути до влияние чрез съюзници в региона. Това прави всяка следваща стъпка на Вашингтон по-скъпа и по-рискова.

Така се стигна до сегашния момент - не до победа, а до пауза, договорена под натиск.

Големият проблем за администрацията на Тръмп остава същият: липсата на ясна и последователна стратегия. Между реториката за "смяна на режима" и готовността за сделка стои пропаст, която противниците му използват.

Днес никой не контролира напълно конфликта. Примирието не е решение - то е временно отлагане на следващия сблъсък.

И ако има един реален извод от последните седмици, той е прост: войната може да бъде започната бързо, но излизането от нея рядко става по условията на този, който я е започнал.

Автор: Чарли Гамел за The Spectator

Превод: Ганчо Каменарски

Ивайло Анев Отговорен редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес