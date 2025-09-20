Войната в Украйна:

20 септември 2025, 21:28 часа 432 прочитания 0 коментара
С оскъпени визи: Тръмп готви незапомнен удар за програмистите в САЩ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да въведе годишна такса от 100 000 долара за всяка работна виза H-1B. Тези визи са от решаващо значение за американския технологичен сектор, който разчита в голяма степен на квалифицирани работници от Индия и Китай - както и за привличане на учени и инженери. Новата мярка може да нанесе сериозен удар на цялата индустрия, смятат експерти, макар че сегашната американска администрация твърди, че законът ще тласне компаниите в САЩ да наемат повече американци, вместо да привличат специалисти от чужбина.

Ако увеличението стане реалност, това ще значи ръст от 500 пъти.

От встъпването си в длъжност Тръмп провежда широка антиимиграционна кампания, включително ограничения върху законните пътища за работа в САЩ. Сега на карта е поставена ключова програма за висококвалифицирани работници - защото милиардерът спечели втория си мандат в Белия дом и благодарение на обещанията си да спре притока на мигранти в Съединените щати.

От страна на Индия вече има реакция - индийското външно министерство обяви, че ако действително визата поскъпне толкова, ще има "хуманитарна криза", предава "Ал Джазира". През 2024 71% от обявените кандидати за H-1B са индийци.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
