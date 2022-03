САЩ подготвят план в случай на използване на ядрено оръжие от Русия

Белият дом сформира екип от служители, натоварени със задачата да разработят план за реакция на Съединените щати и техните съюзници, ако Русия прибегне до използването на ядрено оръжие, както и на химично и биологично такова.

⚡️NYT: US creates contingency plans in case Russia uses chemical, biological, or nuclear weapons in Ukraine.

Според източници, участващи в процеса, екипът от служители на националната сигурност под името Tiger Team, обмисля също така каква ще бъде евентуалната реакция на НАТО, ако Русия атакува конвои с оръжие и друга помощ за Украйна от страните членки на Алианса.

The team of national security officials, known as the Tiger Team, is also considering responses if Russia attacks convoys in NATO territories bringing weapons and aid to Ukraine, according to officials involved in the process.