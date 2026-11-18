САЩ регистрира нови сривове на онлайн системи. На този фон министърът на вътрешната сигурност на страната Маркуейн Мълин предположи, че изкуственият интелект може да е причина за поредицата от технологични смущения, които засегнаха банки, авиокомпании и бизнеси в цялата страна през последната седмица.

Мълин заяви, че изкуственият интелект може да е причината за проблемите, след като United Airlines и няколко големи банки съобщиха за мащабни системни сривове след хаоса миналата седмица, когато Microsoft и цялата система на американските авиокомпании бяха извън строя.

Шефът на DHS заяви пред Fox News, че е разговарял с неназован човек от технологичната индустрия, който смята, че прекъсванията може да са резултат от чисто нов изкуствен интелект, работещ върху остарели системи.

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„Той каза: „Вярвам, че е SI, защото тези програми не са проектирани да работят толкова бързо, колкото SI“, заяви Мълин, използвайки предпочитания от президента Тръмп термин „SI“ или „суперинтелект“ за технологията.

Мълин също така подчерта, че е на 98% сигурен, че САЩ не са обект на кибератаки, отбелязвайки, че никоя група не е поела отговорност.

„Всички атаки нямат връзка помежду си“, каза той за прекъсванията.

Мълин смята, че проблемите трябва да са дошли отвътре, тъй като не е имало дигитален отпечатък, показващ активност за влизане и излизане от различните системи.

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Експерти от индустрията заявиха пред The ​​Post, че не е случайно, че всички тези прекъсвания се случват едновременно - и че нещата може да се влошат, преди да се подобрят.

Компаниите, които са в основата на цялата дигитална икономика, трескаво бързат да актуализират своите сложни и често остарели компютърни системи с нови инструменти с изкуствен интелект, които ще бъдат достъпни преди празниците, когато разходите се увеличават и повечето служители си вземат отпуск.

Тръмп спокоен: "Такъв е животът"

На този фон президентът Доналд Тръмп заяви, че не е притеснен от вълната от технологични прекъсвания през последната седмица.

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В разговор с репортери в Манила, Тръмп беше попитан дали е разговарял с някоя от банките, засегнати от прекъсването на JPMorgan Chase в понеделник, и дали е обезпокоен от сривовете.

„Не“, каза той. „Такъв е животът. Когато си голям и могъщ и имаш всички пари, се случват подобни неща. Всичко е наред.“

Тръмп заяви, че е разговарял с американски банки, които са му казали, че ситуацията е „до голяма степен под контрол“.

От Белият дом цитираха по темата думите на директора на Националното разузнаване Джей Клейтън пред CNBC и Fox News, че прекъсванията не са били кибератака.

„Това не е координирано усилие от страна на национална държава“, каза Клейтън пред CNBC. „Разгледахме много внимателно случаите. Всеки път, когато видим нещо подобно, това са първите въпроси, които задаваме от името на американския народ.“

Клейтън каза, че подозира, че множество компании и държавни организации обновяват остаряващата инфраструктура, като процесът не навсякъде протича гладко.

Срив в Агенцията за национална сигурност

По-рано стано ясно, че силно класифицирана мрежа, която Агенцията за национална сигурност на САЩ използва за вътрешните си комуникации, е претърпяла „временен срив“ по време на планова поддръжка.

„Въпреки че някои вътрешни системи бяха засегнати, критично важните за мисията възможности остават напълно оперативни и способността ни да защитаваме националната сигурност е налице“, заявиха от NSA.

Прекъсването е засегнало NSANet, която позволява на служителите да споделят класифицирана информация по вътрешни канали.

Към този момент няма доказателства за кибератака, съобщиха източници. Все още обаче тече разследване какво е станало, а персоналът преминава през поетапни проверки при влизане на работа.

Срив и в Apple

Паралелно стана ясно, че много от онлайн услугите на Apple също са претърпели сериозен срив.

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Apple Music, App Store и други iCloud услуги бяха засегнати от технически проблеми, а някои потребители съобщиха и за проблеми с Apple Pay. Проблемите с iCloud засегнаха възможността за влизане, включително на нови устройства, което означава, че те не можеха да бъдат активирани след покупка както обикновено, а също така спряха потребителите да се регистрират за услугата AppleCare за защита на тези устройства.

Други услуги и платформи на Apple обаче, като например стрийминг услугата Apple TV, както и iMessage, изглежда, че функционираха нормално и не бяха засегнати.

Също така не всички засегнати услуги са били недостъпни по целия свят. А някои продукти, засегнати от прекъсването, продължиха да работят частично - например сривът на Apple Pay означаваше само, че потребителите не могат да плащат онлайн, но устройствата им продължиха да работят за плащания във физически магазини.

На официалната си страница Apple съобщи, че засегнатите услуги „може да работят по-бавно или да са изцяло недостъпни“. От компанията не дадоха никаква информация за причината за проблема или кога той ще бъде отстранен.