Оставката на Румен Радев:

САЩ ще налагат мир чрез война: Тръмп провокира за Гренландия със снимки, пусна и чат с Макрон

20 януари 2026, 12:07 часа 377 прочитания 0 коментара
САЩ ще налагат мир чрез война: Тръмп провокира за Гренландия със снимки, пусна и чат с Макрон

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че световен мир се постига не чрез спазване на международното право, а "чрез сила", и САЩ били тази единствена сила. В поредица от публикации в профила си в собствената социална мрежа Truth Social републиканецът коментира горещата тема с Гренландия, която той настоява да придобие от Дания. На 17 януари Тръмп заплаши с допълнителни 10-процентови мита осем държави от Европа и НАТО, които се противопоставят на тази негова политика, и обяви, че те ще важат от 1 февруари до постигане на сделка, при която САЩ купуват най-големия остров на Земята.

Още: Тръмп: Европа да се фокусира върху Украйна, а не върху Гренландия, не ме интересува Нобеловата награда

Мир чрез сила

„Имах много добър телефонен разговор с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, относно Гренландия. Съгласих се на среща на всички заинтересовани страни в Давос, Швейцария (на Световния икономически форум - бел. ред.). Както ясно и недвусмислено заявих, Гренландия е от решаващо значение за националната и глобалната сигурност. Няма връщане назад – всички са съгласни с това. Съединените американски щати са безспорно най-мощната страна на планетата. Това до голяма степен е резултат от възстановяването на нашата армия по време на първия ми мандат, а това възстановяване сега продължава с още по-бързи темпове. Ние сме единствената сила, способна да гарантира световния мир, и това се постига много просто – чрез сила“, написа американският президент в Truth Social.

Още: Списъкът на Тръмп: Кои държави са поканени в Съвета за мир и къде е България? (ВИДЕО)

Тръмп провокира с две снимки

Той публикува и две снимки. Първата показва самия Тръмп, държащ американското знаме, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Гренландия. А на табела до тях е посочено: „Гренландия, територия на САЩ. Основана 2026 г.“, отзад има скалист и леден пейзаж.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Втората показва европейски лидери, седнали срещу Тръмп, пред табло с карта, на която САЩ, Канада, Гренландия и Венецуела са оцветени в цветовете на американското знаме. След операцията по залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро и заплахите за превземане на Гренландия американският президент пак напомня, че искаше да прави северната си съседка Канада 51-ви щат на САЩ.

Още: Тръмп за отказа на Макрон да влезе в съвета му за мир: 200% мито и ще се присъедини (ВИДЕО)

Макрон към Тръмп: "Не разбирам какво правиш с Гренландия"

Тръмп публикува и снимка на текстово съобщение, за което твърди, че му е изпратено от френския президент Еманюел Макрон. В него пише:

"От президента Макрон до президента Тръмп

Приятелю, Ние сме напълно съгласни по въпроса за Сирия. Можем да се справим по-добре с Иран. Не разбирам какво правиш по въпроса за Гренландия.

Нека се опитаме да се справим по-добре:

1) Мога да организирам среща на Г-7 след Давос в Париж в четвъртък следобед. Мога да поканя украинците, датчаните, сирийците и руснаците в кулоарите.

2) Нека вечеряме заедно в Париж в четвъртък, преди да се върнеш в САЩ.

Еманюел".

Макрон още не е коментирал публично твърденията на Тръмп.

Още: ЕС вади "базуката" срещу Тръмп заради Гренландия и митата - Макрон инициира мощен отговор

Тръмп разкри и разговор с Рюте

В пореден пост американският лидер твърди, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте му е казал как ще използва медийните си контакти в Давос, за да подчертае "невероятната" работа, която лидерът на САЩ е свършил в Сирия, Газа и Украйна. Това се вижда от нов скрийншот, за който Тръмп твърди, че е от чат с Рюте. Ето какво се случи в Сирия: Сирия пак гори, бойци на ИДИЛ бягат от затвора сред хаоса, а силите на САЩ са натясно (ВИДЕО).

"Ангажиран съм да търсим път напред по темата с Гренландия. Нямам търпение да се срещнем. Твой, Марк", завършва текстът, който Тръмп публикува в профила си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Гренландия Марк Рюте Еманюел Макрон
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес