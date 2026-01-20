САЩ ще налагат мир чрез война: Тръмп провокира за Гренландия със снимки, пусна и чат с Макрон

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че световен мир се постига не чрез спазване на международното право, а "чрез сила", и САЩ били тази единствена сила. В поредица от публикации в профила си в собствената социална мрежа Truth Social републиканецът коментира горещата тема с Гренландия, която той настоява да придобие от Дания. На 17 януари Тръмп заплаши с допълнителни 10-процентови мита осем държави от Европа и НАТО, които се противопоставят на тази негова политика, и обяви, че те ще важат от 1 февруари до постигане на сделка, при която САЩ купуват най-големия остров на Земята.

Мир чрез сила

„Имах много добър телефонен разговор с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, относно Гренландия. Съгласих се на среща на всички заинтересовани страни в Давос, Швейцария (на Световния икономически форум - бел. ред.). Както ясно и недвусмислено заявих, Гренландия е от решаващо значение за националната и глобалната сигурност. Няма връщане назад – всички са съгласни с това. Съединените американски щати са безспорно най-мощната страна на планетата. Това до голяма степен е резултат от възстановяването на нашата армия по време на първия ми мандат, а това възстановяване сега продължава с още по-бързи темпове. Ние сме единствената сила, способна да гарантира световния мир, и това се постига много просто – чрез сила“, написа американският президент в Truth Social.

Тръмп провокира с две снимки

Той публикува и две снимки. Първата показва самия Тръмп, държащ американското знаме, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Гренландия. А на табела до тях е посочено: „Гренландия, територия на САЩ. Основана 2026 г.“, отзад има скалист и леден пейзаж.

Втората показва европейски лидери, седнали срещу Тръмп, пред табло с карта, на която САЩ, Канада, Гренландия и Венецуела са оцветени в цветовете на американското знаме. След операцията по залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро и заплахите за превземане на Гренландия американският президент пак напомня, че искаше да прави северната си съседка Канада 51-ви щат на САЩ.

Макрон към Тръмп: "Не разбирам какво правиш с Гренландия"

Тръмп публикува и снимка на текстово съобщение, за което твърди, че му е изпратено от френския президент Еманюел Макрон. В него пише:

"От президента Макрон до президента Тръмп

Приятелю, Ние сме напълно съгласни по въпроса за Сирия. Можем да се справим по-добре с Иран. Не разбирам какво правиш по въпроса за Гренландия.

Нека се опитаме да се справим по-добре:

1) Мога да организирам среща на Г-7 след Давос в Париж в четвъртък следобед. Мога да поканя украинците, датчаните, сирийците и руснаците в кулоарите.

2) Нека вечеряме заедно в Париж в четвъртък, преди да се върнеш в САЩ.

Еманюел".

Макрон още не е коментирал публично твърденията на Тръмп.

Тръмп разкри и разговор с Рюте

В пореден пост американският лидер твърди, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте му е казал как ще използва медийните си контакти в Давос, за да подчертае "невероятната" работа, която лидерът на САЩ е свършил в Сирия, Газа и Украйна. Това се вижда от нов скрийншот, за който Тръмп твърди, че е от чат с Рюте. Ето какво се случи в Сирия: Сирия пак гори, бойци на ИДИЛ бягат от затвора сред хаоса, а силите на САЩ са натясно (ВИДЕО).

"Ангажиран съм да търсим път напред по темата с Гренландия. Нямам търпение да се срещнем. Твой, Марк", завършва текстът, който Тръмп публикува в профила си.