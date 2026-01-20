Сирия пак гори, бойци на ИДИЛ бягат от затвора сред хаоса, а силите на САЩ са натясно (ВИДЕО)

Кюрдското население в Ербил (Северен Ирак, столицата на Иракски Кюрдистан) организира протести срещу американското консулство, където тълпите пробиха външната стена и се опитаха да нахлуят в комплекса. Безредиците са предизвикани от гнева срещу позицията на Вашингтон спрямо кюрдите в Североизточна Сирия. Щатите са обвинявани, че са ги изоставили на произвола на силите на "Хаят Тахрир аш-Шам" - коалицията от бунтовници, която свали диктатора Башар Асад през декември 2024 г. и пое властта в Дамаск.

Al Mayadeen съобщава, че Доналд Тръмп е разговарял със сирийския президент Ахмед ал-Шараа за единството на Сирия и правата на кюрдите, докато видни кюрдски фигури призоваха за масова мобилизация.

Protests by Kurdish demonstrators continued outside the US consulate in Erbil, where earlier crowds breached the outer wall and attempted to enter the compound. The unrest comes amid anger over Washington’s stance toward Kurds in eastern Syria, accused of abandoning them against… https://t.co/PAUfN6Bmcx pic.twitter.com/v9jY1aTKQS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2026

В основата на случващото се са Сирийските демократични сили (СДС/SDF) - коалиция, която години наред водеше битки срещу "Ислямска държава" в Североизточна Сирия с подкрепата на САЩ. СДС трябваше да се интегрират в националните въоръжени сили на Сирия съгласно споразумение от миналата година, но това все още не се е случило. Напротив, двете страни водят битки една срещу друга, най-вече в кюрдските райони.

Конфликтът между кюрдите и сирийското правителство се изостри значително през последните дни. Властите в Дамаск, подкрепени от Турция, започнаха мащабна офанзива срещу СДС. Анкара счита частите на Сирийските демократични сили за свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК), затова ги смята за терористи и неведнъж в последната година заплашваше с унищожаването им, ако не се интегрират в сирийската армия. След падането на режима на диктатора Башар Асад през декември 2024 г. започнаха сблъсъци между СДС и подкрепяната открито от турската държава Сирийска национална армия (СНА).

В Северна Сирия избухна сериозно ескалиране на напрежението, след като - въпреки съобщенията за прекратяване на огъня - избухнаха ожесточени сблъсъци между сирийските правителствени сили и СДС. Боевете се разпространиха в Ракка, Хасака, Айн Иса и околностите на Алепо, като двете страни се обвиняват взаимно за нарушаването на примирието. Вчера президентът Ахмед ал-Шараа каза, че има постигнато споразумение, но хаосът е налице.

Снимка: Getty Images

Сирийската армия напредна в няколко района и пое контрола над язовир Тишрин и части от Ракка. СДС заяви, че правителствените сили са започнали масирана атака, превземайки затвори, в които са държани затворници от "Ислямска държава" (ИДИЛ), включително в затворите "Ал Шадади" (в Аш Шадади, провинция Хасака) и "Ал Актан" (северно от град Ракка).

"В близост до затвора "Ал Актан", където се намират затворници от терористичната групировка "Ислямска държава", се водят ожесточени боеве, което представлява изключително опасно развитие на обстановката", съобщиха Сирийските демократични сили. Затворът, който е разположен на около 2 км от Ракка, "е все още под контрола на 17-а дивизия на СДС", подчерта Рами Абдел Рахман, председател на неправителствената организация "Сирийски център за наблюдение на правата на човека", цитиран от БТА. Коалицията срещу "Ислямска държава", оглавявана от САЩ, планира да прехвърли всички затворници на ислямистката групировка от "Ал Актан" в провинция Хасака, гласи още съобщението. Само че други съобщения сочат към обкръжаване на СДС от страна на сирийската армия.

Сирийските демократични сили освободиха стотици затворници от други затвори в Ракка, които са били държани там по обвинения за извършване на престъпления. СДС твърдят, че те не са били свързани с "Ислямска държава". В Ракка беше въведен строг вечерен час.

Междувременно кюрдският уебсайт Rudaw съобщи, че около 1500 членове на "Ислямска държава" са избягали от затвора в сирийския град Аш Шадади, като се позова на изявление на говорителя на СДС Фархад Шами. По-рано и сирийската армия заяви, че редица бойци са избягали, и обвини СДС, че са ги освободили, но не посочи броя им. Така сирийската армия наложи комендантски час през цялото денонощие на територията на града в североизточната провинция Хасака. Аш Шадади се претърсва щателно, за да се открият бойците на ИДИЛ, които са успели да избягат по време на сблъсъците.

СДС съобщи за десетки жертви и обвини коалицията, водена от САЩ, че игнорира призивите за подкрепа.

Снимка: Getty Images

Иракските сили и Народните мобилизационни единици (тясно свързаните с Иран шиитски милиции) са в състояние на повишена готовност по границата, опасявайки се от проникване след съобщенията за бягството на затворници от ИДИЛ. Твърди се все пак, че сирийската армия е задържала по-голяма част от избягалите от затвора бойци и че е в тясна координация с американските сили на място.

САЩ срещу ИДИЛ - мисията е сериозно застрашена

Рискът, че боевете в североизточната част на страната ще застрашат сериозно мисията на САЩ за борба с ИДИЛ, остава висок, освен ако преговорите или кюрдските операции не успеят да забавят темпото на напредъка на правителствените сили към районите с кюрдско мнозинство. Забавянето или спирането на напредъка на правителствените сили може да ги задържи далеч от районите с преобладаващо кюрдско население и да даде достатъчно време за преговори, за да се спре превземането или да се гарантира по-стабилно предаване на територията и инфраструктурата, контролирани от СДС, включително съоръженията с бойци на ИДИЛ, гласи оценката на ISW - американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Анализаторите са категорични - рамката на Съединените щати за поддържане на успеха срещу "Ислямска държава" в Североизточна Сирия се разпада, след като преговорите между командира на СДС Мазлум Абди и сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Дамаск на 19 януари са се провалили. Абди и Ал-Шараа се срещнаха, за да обсъдят и финализират споразумението за прекратяване на огъня, което и двамата подписаха на 18 януари и което очертава широки отстъпки от страна на СДС към правителството в Дамаск. Според източник от СДС - по време на срещата Ал-Шараа е поискал кюрдските бойци да предадат „автономната област“ на правителството. Абди е напуснал Дамаск без никакво изявление или споразумение.

Правителствените сили, които към 19 януари са превзели голяма част от територията в Североизточна Сирия, контролирана по-рано от СДС, напредват към останалите две области в страната, контролирани от Сирийските демократични сили. Става въпрос за районите с кюрдско мнозинство около Кобани в северната част на провинция Алепо и в град Хасака, провинция Хасака.

Снимка: Getty Images

СДС призова кюрдите в Сирия и извън нея да се присъединят към Сирийските демократични сили, за да се борят срещу „турската държава и нейните банди, подкрепящи ИДИЛ“, малко след като Абди се върна в Хасака. Сирийското правителство включва много ислямистки милиции и някои салафитски джихадистки групи, но не включва организирани бойци на ИДИЛ. Според местните медии кюрдските бойци се готвят да се изправят срещу правителствените сили в Кобани и Хасака.

Сирийските правителствени сили също напредват към лагера за вътрешно разселени лица "Ал-Хол" – най-големият в Сирия, в който се намират 10 000 сирийци и 6000 граждани на трети страни, много от които са поддръжници на ИДИЛ. В затворите с бойци на ИДИЛ в Североизточна Сирия, които включват "Ал Актан" и "Ал Шадади", се намират общо около 8500 бойци на "Ислямска държава". Конфликт, който наруши ограничаването на бойците и поддръжниците на ИДИЛ в тези затвори, може да освободи хиляди бойци в насилствена, хаотична среда, в която скоро може да избухнат по-тежки сражения между СДС и правителството, пишат от ISW.

Настоящите условия в Северна Сирия също рискуват да подхранват кюрдското въстание, което ще доведе до още по-големи затруднения за кампанията на Глобалната коалиция срещу ИДИЛ.

