САЩ ще продължат проекта за транзитен коридор през Армения

14 януари 2026, 01:25 часа 312 прочитания 0 коментара
Американският държавен секретар Марко Рубио потвърди на среща с арменския външен министър Арарат Мирзоян, че САЩ ще продължат с плана за изграждане на транзитен коридор през Армения до Азербайджан, предаде Франс прес. Армения и Азербайджан подписаха през август във Вашингтон с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп споразумение, с което сложиха край на дългогодишния си териториален спор.

То предвижда създаването на транзитна зона, преминаваща през Армения и свързваща Азербайджан с анклава му Нахичеван на запад. Този коридор, който е в отговор на дългогодишно искане на Баку, ще бъде наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP). Там САЩ ще разполагат с право да разработват полезните изкопаеми в регион, богат на изкопаеми горива.

„Споразумението TRIPP ще стане наистина модел за целия свят, показвайки как е възможно отваряне към икономическа активност и просперитет без по някакъв начин да се прави компромис със суверенитета и териториалната цялост“, заяви американският държавен секретар по време на срещата. „Ще бъде добре за Армения, добре за САЩ, добре за всички участници“, добави той и заяви, че администрацията на Тръмп сега „ще работи за прилагане на споразумението“, предаде БТА.

Иран от дълго време се противопоставя на установяването на този коридор, страхувайки се, че ще го отреже от Кавказ и ще доведе до чуждестранно присъствие по границата му. От своя страна арменският премиер Никол Пашинян заяви, че сигурността на коридора, свързващ Азербайджан и Нахичеван, ще бъде гарантирана от Армения, а не от трета страна“.

Териториалният спор между Армения и Азербайджан беше свързан основно с Карабах – планински анклав, който бе в основата на две войни – една по време на падането на СССР и една през 2020 г. Азербайджан в крайна сметка си го върна изцяло от арменските сепаратисти след светкавична офанзива през 2023 г.

Елин Димитров
