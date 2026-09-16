САЩ удря "расистите" с визови ограничения

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви, че въвежда визови ограничения за лица, които според САЩ са отговорни за расови дискриминации в Република Южна Африка (РЮА), особено срещу белите африканери, предаде Франс прес. Администрацията на Тръмп от месеци обвинява южноафриканските власти, че преследват африканерите, които са потомци на европейски заселници - най-вече от нидерландски произход, пише БТА. Това доведе до сериозно влошаване на отношенията между САЩ и РЮА. Още: Съдийски удари по Тръмп и за ограничения в срока на визите за чуждестранни студенти

Новите визови ограничения

САЩ ограничават достъпа до територията си за "чуждестранни граждани, които са отговорни или причастни към приемането или прилагането на закони или политики, които позволяват отнемането на земи без компенсация, дискриминация на расова основа и/или подбуждане към непосредствено насилие срещу членове на етнически или расови малцинства в Южна Африка", се казва в изявление на американския държавен секретар Марко Рубио.

Откакто се върна на власт миналата година, Доналд Тръмп зачести с критиките срещу правителството на РЮА.

Освен това Вашингтон реши да приеме хиляди африканери като бежанци и да увеличи митата за внос на южноафрикански стоки в САЩ.

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