САЩ повдигнаха обвинения срещу руски граждани за тероризъм и поръчкови убийства

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви, че е повдигнат обвинителен акт срещу няколко руски граждани, за които се твърди, че са работили за руските разузнавателни служби. Те са обвинени във финансиране на тероризъм и заговор за извършване на убийства по света. По думите на Бланш обвинителният акт включва и данни за опити на групата да убие руски дисидент, за когото са смятали, че се намира в района на Вашингтон.

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Съобщава се, че мрежа от лица, за които в обвинителния акт се твърди, че са „работили за разузнавателните служби на Руската федерация, е действала от 2024 г. насам с цел издирване и следене на руски дисиденти, живеещи в САЩ и Европа, както и за координиране на терористични атаки срещу военна и гражданска инфраструктура в европейски държави, подкрепящи Украйна.

В обвинителния акт са посочени имената на трима предполагаеми членове на мрежата с „висок ранг“, както и на двама предполагаеми вербовчици за групата. Според обвиненията мрежата също така е правила опити да вербува лица в САЩ за извършване на терористичните атаки в Европа.

Посочените в обвинителния акт лица с предполагаем „висок ранг“ са Юрий Храмеев, известен още като „полковник Юрий“, определен в документа като бивш полковник от руските разузнавателни служби. Кирил Храмеев – офицер от руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и син на Юрий Храмеев, както и Оемис Ромагоса Дурути – кубински гражданин, живеещ в Русия, за когото се твърди, че е координирал атаки от името на групата.

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Твърди се също, че двама други обвиняеми – Яйдел Делгадо Суарес, с прякор „Викинга“, и Анхел Едуардо Кастро са действали отчасти като вербовчици за мрежата.

В обвинителния акт пише и че през лятото на 2026 г. мрежата RIS е вербувала венецуелски гражданин, живеещ в САЩ, за да следи и убие виден руски дисидент, за когото се е смятало, че работи във Вашингтон.

Обвиненията включват данни за комуникация между членовете на групата чрез приложения за криптирани съобщения, в която са обсъждали плана за поръчковото убийство, включително конкретни инструкции как вербуваните лица да извършват наблюдението, както и уговорки относно плащанията.