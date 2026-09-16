Кабинетът "Радев":

САЩ повдигнаха обвинения срещу руски граждани за тероризъм и поръчкови убийства

16 септември 2026, 6:11 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
САЩ повдигнаха обвинения срещу руски граждани за тероризъм и поръчкови убийства

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви, че е повдигнат обвинителен акт срещу няколко руски граждани, за които се твърди, че са работили за руските разузнавателни служби. Те са обвинени във финансиране на тероризъм и заговор за извършване на убийства по света. По думите на Бланш обвинителният акт включва и данни за опити на групата да убие руски дисидент, за когото са смятали, че се намира в района на Вашингтон.

ОЩЕ: „Сергий счетоводителят“: Разкриха гръцко-руска банда, извършила най-малко четири убийства

Съобщава се, че мрежа от лица, за които в обвинителния акт се твърди, че са „работили за разузнавателните служби на Руската федерация, е действала от 2024 г. насам с цел издирване и следене на руски дисиденти, живеещи в САЩ и Европа, както и за координиране на терористични атаки срещу военна и гражданска инфраструктура в европейски държави, подкрепящи Украйна.

В обвинителния акт са посочени имената на трима предполагаеми членове на мрежата с „висок ранг“, както и на двама предполагаеми вербовчици за групата. Според обвиненията мрежата също така е правила опити да вербува лица в САЩ за извършване на терористичните атаки в Европа.

Посочените в обвинителния акт лица с предполагаем „висок ранг“ са Юрий Храмеев, известен още като „полковник Юрий“, определен в документа като бивш полковник от руските разузнавателни служби. Кирил Храмеев – офицер от руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и син на Юрий Храмеев, както и Оемис Ромагоса Дурути – кубински гражданин, живеещ в Русия, за когото се твърди, че е координирал атаки от името на групата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Пристигнала като туристка: Грузия задържа рускиня, издирвана от ФБР

Твърди се също, че двама други обвиняеми – Яйдел Делгадо Суарес, с прякор „Викинга“, и Анхел Едуардо Кастро са действали отчасти като вербовчици за мрежата.

В обвинителния акт пише и че през лятото на 2026 г. мрежата RIS е вербувала венецуелски гражданин, живеещ в САЩ, за да следи и убие виден руски дисидент, за когото се е смятало, че работи във Вашингтон.

Обвиненията включват данни за комуникация между членовете на групата чрез приложения за криптирани съобщения, в която са обсъждали плана за поръчковото убийство, включително конкретни инструкции как вербуваните лица да извършват наблюдението, както и уговорки относно плащанията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Тероризъм Убийства Шпионаж руски граждани Тод Бланш
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес