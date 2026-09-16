Заради войната на Тръмп с Иран: САЩ официално си признаха, че нямат достатъчно боеприпаси

В първия тримесечен доклад за операция "Епична ярост" – името на Пентагона за военната кампания срещу Иран, която започна на 28 февруари – генералният инспектор на Министерството на отбраната на САЩ директно разглежда разходите за осъществяването ѝ. Към юни са похарчени 33,4 милиарда долара, 14 войници от американската армия са убити (четирима други са убити през юли), 417 са ранени и освен това е съобщено за недостиг на боеприпаси.

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Според министерството, военните операции срещу Иран са стрували 33,4 милиарда долара от 28 февруари до 30 юни, от които 22,3 милиарда долара са похарчени за боеприпаси.

Службата на американския заместник-министър на отбраната по въпросите на придобиването и поддръжката казва, че "разходите за боеприпаси по време на операция "Епична ярост" са довели до недостиг в стратегическите запаси и са разкрили пречки в индустриалната база, които възпрепятстват попълването на боеприпасите“. Пентагонът в момента работи за рационализиране на процесите на обществени поръчки и намаляване на сроковете за производство, както и за изграждане на запаси от критични материали, компоненти и някои видове боеприпаси, за да реагира бързо на непредвидени ситуации.

В доклада обаче се посочва, че въпреки че Министерството на отбраната на САЩ вече е започнало да прилага мерки, разширяването на капацитета на отбранителната индустрия изисква "значително време". Например, най-значимите пречки остават в производството на твърдо гориво (за ракети).

Централното командване на САЩ също така съобщи, че иранските атаки са повредили или разрушили стотици сгради в американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания. Десетки самолети също са били унищожени или повредени - ОЩЕ: The Washington Post: Иран е попилял куп бази на САЩ в Близкия изток (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Болезнени ирански удари

Междувременно CBS News публикува ексклузивни снимки на разрушения от действащи американски военни. "Това са значителни щети на нашите бази, които не са били разкрити на американската общественост. Стоим там със затворени очи и ни удряха в лицето", описва един военнослужещ в бойната зона.

Една снимка, направена във военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, показва директно попадение в задната част на самолет Boeing E-3 Sentry. В лагер Бюринг в Кувейт, основно място за събиране на сухопътни войски и техника на американската армия, се виждат разрушени казарми и хангари. "Ние не защитаваме тези бази. Просто наблюдаваме как биват унищожавани", каза друг военнослужещ от американската армия пред репортери.

Пълният доклад от американското военно министерство - ТУК!

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