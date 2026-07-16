Нови конкурси за директори на болници: ДБ с подробни мерки срещу здравната корупция

"Всички знаем, че корупцията в здравеопазването е огромна и това се касае не само за източването на пари, а живота и здравето на българските граждани", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на пресконференция в парламента, на която от формацията представиха промени в Закона за здравното осигуряване, за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и Закона за лечебните заведения.

"Целта е да се ограничи корупцията, за да има пари за реалните медицински дейности, за това парите да стигат за здравето на хората, а не някой да си купи вила, къща, пристанище или нещо такова", добави Божанов.

Ефективен контрол

Според "Демократична България" уведомленията са ефективен метод срещу фиктивните хоспитализации.

"Ефективният контрол не спира до уведомленията. Предлагаме редица други мерки за контрол - това е автоматично свързване на регистри", каза Божанов.

Той даде пример с проверка на болнични листи и проверката на заетостта.

От "Демократична България" предлагат автоматизирани проверки чрез изкуствен интелект без субективен фактор и случайност на проверките, но и ръст на санкциите за нарушение на закона. ОЩЕ: "Парите за здраве изтичат": ДБ с идеи срещу широко отворените кранчета

Контрол над търговията с лекарства

От формацията искат разширяваме обхвата на Системата за проследимост на наличност на лекарствените продукти.

Според тях е важно да се вписват във фактурите за износ данни кои лекарства се изнасят. Те предлагат още по-ефективен контрол върху търговците на едро и видеозаснемане на проверките.

По отношение на цените на лекарствата - от "Демократична България" настояват за търгове за лекарства в частните болници.

Болничните легла

Тема, която от формацията определиха като чувствителна. Ето защо предлагат комплексните оценки за леглата да са публични и по-важното - регулярен преглед, така че тези, които са дадени на база фалшиви данни, да бъдат взети.

"Може да видите болничните легла растат постоянно, това не значи повече ефективност на здравеопазването, а напротив запълняемостта е под средната за ЕС. Те се ползват много често за източване на касата", добави още Божанов.

Конкурсите за директори в болниците

От "Демократична България" искат да бъдат стартирани нови конкурси в рамките на шест месеца и новите шефове на болинци да преминават през оценка от комисии с представители на съсловните и пациентски организации.

Според тях трябва да се ограничат политическите назначения в болниците.

Депутатът Александър Симидчиев заяви, че освен, че критериите трябва да са видими за всички, трябва да отразяват публичната реалност. Според него концепциите на директорите трябва да включват финансови стимули за балансиране на човешките ресурси или удовлетвореността на пациентите.

Други мерки за ограничаване на разходи и злоупотреби

От "Демократична България" настояват за механизъм за ограничаване на разходите за надлимитна дейност

От формацията предлагат задължение за използване на образци и технически спецификации за медицинска апаратура, за да се гарантира, че няма да има задкулисни сделки.

Те заговориха и за ограничаване на корупционния риск при закупуването на медицински изделия чрез прозрачност на разходите за оценка на здравните технологии. ОЩЕ: “Диагноза България“ - малко ред в здравната бъркотия: Говорят Мартин Атанасов и Пламен Петров (ВИДЕО)