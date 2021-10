Шефът на Twitter: Хиперинфлация сковава скоро САЩ и света

„Хиперинфлацията ще промени всичко”, написа Дорси в края на миналата седмица. „Случва се.”, добави той.

Публикацията на технологичния предприемач идва на фона на близо 30-годишен връх в поскъпването на потребителските цени в САЩ и нарастващите притеснения, че ситуацията може да бъде по-лоша отколкото очакват властите в страната, пише CNBC.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.

В петък миналата седмица, председателят на Федералния резерв Джером Пауъл призна, че инфлацииония натиск „навярно ще продължи по-дълго отколкото се очакваше преди”, отбелязвайки, че процесът може да продължи и през следващата година.

Лидерът на централната банка на САЩ добавя, че очаква скоро Фед да започне да се оттегля от извънредните мерки, които предприе в подкрепа на икономиката. Според някои критици именно тези мерки са помогнали за засилване на инфлацията в страната.

Освен Twitter, платформа с 206 млн. актини потребители дневно, Джак Дорси оперира и крипто бизнеса Square, който се занимава с разплащания с криптовалути.

В отговор на потребители на Twitter, Дорси добавя, че според него инфлационния проблем ще ексалира по света. „Ще се случи скоро в САЩ, така и по света”, пише той.

It will happen in the US soon, and so the world.