Шпионски игри: Арестуваха американец и двама испанци за планиран атентат срещу Мадуро

Американски гражданин и двама испанци са задържани във Венецуела по подозрение, че са свързани с предполагаем план за дестабилизиране на страната, съобщи министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело, след като бяха иззети стотици оръжия.

Двамата испански граждани са били задържани наскоро в Пуерто Аякучо, заяви Кабельо на пресконференция и добави, че един американец също е задържан. Той добави, че са иззети и около 400 пушки с произход от САЩ.

Арестите се случват на фона на засиленото напрежение между Венецуела и САЩ и Испания във връзка с оспорваните президентски избори във Венецуела, за които опозицията в страната обвинява сегашния лидер Николас Мадуро в измама.

