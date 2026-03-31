"Ще бъде страхотно": Тръмп и Мелания посрещат краля и кралицата на Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания ще посрещнат кралят и кралицата на Обединеното кралство в Белия дом. Това съобщи самият Тръмп на профила си в собствената си социална мрежа Truth Social.

"Мелания и аз с удоволствие обявяваме, че Техни Величества, кралят и кралицата на Обединеното кралство, ще посетят Съединените щати за Историческа държавна визита от 27-ми до 30-ти април, която ще включва прекрасна вечеря в Белия дом вечерта на 28-ми април. Този значим повод ще бъде още по-специален тази година, тъй като отбелязваме 250-годишнината от основаването на нашата велика държава. С нетърпение очаквам да прекарам време с краля, когото изключително много уважавам. Ще бъде страхотно", пише в профила си Доналд Тръмп.

Покана на фона на атаките срещу Лондон

Новината за визитата идва на фона на последните дни на напрежение между САЩ и Великобритания. По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призова страните, които не оказват съдействие при американско-израелските удари срещу Иран, да купуват американски петрол или да си набавят сами суровината през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Тръмп посочи конкретно Великобритания и Франция като държави, които не помагат на Съединените щати в продължаващата вече месец война, която разтърси световните пазари, доведе до скок на цените на енергията и накара Иран да блокира движението на петролни танкери през протока.

„Всички тези страни, които не могат да се снабдят с гориво за самолети заради Ормузкия проток, като Обединеното кралство, което отказа да се включи в обезглавяването на Иран, имам едно предложение за вас: първо, купувайте от САЩ, ние имаме в изобилие, и второ, съберете малко закъснял кураж, отидете до протока и просто го ВЗЕМЕТЕ“, каза Тръмп в публикация в платформата си Truth Social.

„Ще трябва да започнете да се учите как да се борите сами, САЩ вече няма да са там, за да ви помагат, точно както вие не бяхте там за нас. Трудната част вече е свършена. Отидете да си вземете свой собствен петрол!“, написа още американският президент. Той също така разкритикува Франция за това, че не позволява на самолети, превозващи военни доставки за Израел, да прелитат над нейна територия, пише БТА.