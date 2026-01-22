Синът на Тръмп заяви пред британската полиция, че "е много близък" с предполагаема жертва на изнасилване

Най-малкият син на американския президент Доналд Тръмп - Барън Тръмп, е заявил пред британската полиция, че "е много близък" с предполагаема жертва на изнасилване, стана ясно на съдебно заседание във Великобритания днес, предаде ДПА. Синът на Тръмп се е опитал да се свърже с британската полиция от САЩ, след като е провел видеоразговор с предполагаемата жертва - жена в Лондон, и е заявил, че е видял как тя е била нападната.

Барън Тръмп говори пред лондонски съд, където подсъдим е 22-годишният Матвей Румянцев, обвинен в нападение и две изнасилвания срещу предполагаемата жертва. Кралската прокуратура публикува стенограма от разговора.

В показанията си Барън Тръмп е заявил, че е позвънил на 18 януари миналата година на предполагаемата жертва, която е пожелала анонимност. Малко след това той се е обадил на полицията в Лондон, след като е повярвал, че тя е била нападната.

"Обаждам се от САЩ, току-що получих обаждане от едно момиче, нея я бият", се казва в транскрипцията на разговора, който Барън Тръмп е провел с полицията. "Това се случи преди около осем минути. Току-що разбрах как да се обадя на някого. Ами, ами, това е наистина спешен случай."

Синът на американския президент заяви, че е позвънил на предполагаемата жертва. "Отговори ми на обаждането. Лицето, което отговори, беше мъж без блуза и с тъмна коса. Тази гледка продължи може би една секунда... след което екранът се премести към жертвата." "По отношение на доказателствата, които нямам, жертвата, с която съм много близък, ми каза, че този човек ѝ е създавал проблеми от дълго време".

Румянцев отрича да е извършил нападение, телесна повреда, две изнасилвания, умишлено удушаване и възпрепятстване на правосъдието, в които е обвинен, както и възпрепятстване на правосъдието, като е оказал натиск върху жената да оттегли жалбите си.

