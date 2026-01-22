Войната в Украйна:

Синът на Тръмп заяви пред британската полиция, че "е много близък" с предполагаема жертва на изнасилване

22 януари 2026, 16:53 часа 1147 прочитания 0 коментара
Синът на Тръмп заяви пред британската полиция, че "е много близък" с предполагаема жертва на изнасилване

Най-малкият син на американския президент Доналд Тръмп - Барън Тръмп, е заявил пред британската полиция, че "е много близък" с предполагаема жертва на изнасилване, стана ясно на съдебно заседание във Великобритания днес, предаде ДПА. Синът на Тръмп се е опитал да се свърже с британската полиция от САЩ, след като е провел видеоразговор с предполагаемата жертва - жена в Лондон, и е заявил, че е видял как тя е била нападната.

Барън Тръмп говори пред лондонски съд, където подсъдим е 22-годишният Матвей Румянцев, обвинен в нападение и две изнасилвания срещу предполагаемата жертва. Кралската прокуратура публикува стенограма от разговора. 

В показанията си Барън Тръмп е заявил, че е позвънил на 18 януари миналата година на предполагаемата жертва, която е пожелала анонимност. Малко след това той се е обадил на полицията в Лондон, след като е повярвал, че тя е била нападната. 

Още: 19-годишният син на Доналд Тръмп НЕ може да си дава телефония номер, как говори с приятелите си?

"Обаждам се от САЩ, току-що получих обаждане от едно момиче, нея я бият", се казва в транскрипцията на разговора, който Барън Тръмп е провел с полицията. "Това се случи преди около осем минути. Току-що разбрах как да се обадя на някого. Ами, ами, това е наистина спешен случай." 

Синът на американския президент заяви, че е позвънил на предполагаемата жертва. "Отговори ми на обаждането. Лицето, което отговори, беше мъж без блуза и с тъмна коса. Тази гледка продължи може би една секунда... след което екранът се премести към жертвата." "По отношение на доказателствата, които нямам, жертвата, с която съм много близък, ми каза, че този човек ѝ е създавал проблеми от дълго време". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Румянцев отрича да е извършил нападение, телесна повреда, две изнасилвания, умишлено удушаване и възпрепятстване на правосъдието, в които е обвинен, както и възпрепятстване на правосъдието, като е оказал натиск върху жената да оттегли жалбите си.

Мелания Тръмп се обърна към тайните служби за заплаха срещу сина й

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Великобритания изнасилване съд Барън Тръмп
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес