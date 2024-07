След отрицателен тест за COVID-19: Джо Байдън се завръща в Белия дом (ВИДЕО)

Американският президент Джо Байдън е дал отрицателен тест за Ковид-19 и се връща в Белия дом. Утре вечер той ще направи обръщение към нацията от Овалния кабинет във връзка с решението си да се откаже от президентската надпревара за предстоящия вот на 5 ноември.

⚡️ Biden appeared in public for the first time since announcing his withdrawal from the campaign trail



Biden gave a thumbs-up 👍 when asked about his health. pic.twitter.com/36EbzMXham