"След пълния срив": Започна възстановяването на Куба

Властите в Куба започнаха възстановяването на електричеството в страната, след второто прекъсване на националната електропреносна система за по-малко от седмица. Всичко това е в резултат на наложеното от САЩ петролно ембарго, предаде Франс прес и БТА. Токът в две трети от столицата Хавана бе възстановен в следобедните часове, съобщи кубинската електрическа компания след „пълния срив“ на националната електропреносна мрежа, обявен в социалната мрежа Екс от Министерството на енергетиката. Това е седмото прекъсване на тока на острова с население почти 10 милиона души за година и половина. Още: Отново тъмнина: Пореден срив на електропреносна мрежа на Куба

"Ефектът на доминото" в Куба

Снимка: Getty images

Според държавната електрическа компания, спирането на блок в ТЕЦ „Нуевита“ в централната част на страната е причинило „ефекта на доминото върху работещите мощности“, което доведе до срив в цялата национална електропреносна мрежа.

Производството на електроенергия в Куба се базира на мрежа от осем остаряващи топлоелектрически централи, някои от които са в експлоатация повече от 40 години и често аварират или трябва да бъдат спирани за планова поддръжка.

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа остарялата електропреносна инфраструктура, но икономисти посочват като причина и липсата на държавни инвестиции в този сектор.

Вече над два месеца петролните доставки от Венецуела – основния доставчик на Хавана – са прекратени, а администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да санкционира всяка страна, изпратила петрол на Куба.

За да оправдае политиката си Вашингтон се позова на „изключителната заплаха“, която Куба – карибска островна държава, разположена на 150 км от бреговете на Флорида – представлява за американската сигурност.

Хавана в отговор обвини Тръмп, че се опитва да „задуши“ икономиката на страната, която е под американско ембарго от 1962 г. и е подложена на затягане на американските санкции през последните години.

