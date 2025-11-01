Любопитно:

След реклама, която го ядоса: Канадският премиер се извини на Тръмп

01 ноември 2025, 11:06 часа
След реклама, която го ядоса: Канадският премиер се извини на Тръмп

Канадският премиер Марк Карни се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за насочената към американската общественост политическа реклама, която предизвика гнева на Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Рекламата, поръчана от консервативния премиер на провинция Онтарио Дъг Форд, използва откъс от изказване на иконата на американските консерватори и бивш президент Роналд Рейгън, в което той казва, че митата водят до търговски войни и до икономическа катастрофа.

Тръмп се ядоса

В отговор Тръмп прекрати търговските преговори с Канада. Той обяви и че увеличава митата за вноса на канадски стоки в САЩ с още 10% "над това, което те плащат сега".

"Въз основа на тяхното скандално поведение, всички търговски преговори с Канада се прекратяват", написа Тръмп в социалната си мрежа "Truth Social". 

Тръмп използва тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят. Той наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, което накара Отава да вземе ответни мерки.

