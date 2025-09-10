"Следващите седмици": САЩ и Индия подобряват търговията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че администрацията му продължава преговорите с Индия за премахване на търговските бариери между двете страни, предаде Ройтерс. Тръмп заяви, че очаква с нетърпение да разговаря с индийския премиер Нарендра Моди през "следващите седмици". "Убеден съм, че няма да има трудности в постигането на успешен резултат за нашите две велики държави", написа Тръмп в социалните мрежи. Още: "Змия": Тръмп назначи враг на Мъск за посланик в Индия

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че номинира Серджио Гор за нов посланик на САЩ в Индия и за специален пратеник за Южна и Централна Азия, предаде Ройтерс. Гор, който в момента е ръководител на Службата за президентския персонал на Белия дом, ще остане на този пост до одобряването на кандидатурата му за посланик в Делхи.

38-годишният Гор бързо се издигна в редиците на Републиканската партия на САЩ и се превърна в един от най-влиятелните, макар и дискретни, сътрудници в Белия дом, отбелязва Франс прес. Той бе натоварен със задачата да проверява около 4000 лица, назначени в Белия дом, за да гарантира максимална лоялност към Тръмп.

Един от враговете на Гор е бившият ръководител на новосформираното министерство на правителствената ефективност Илон Мъск, който напусна Белия дом със скандал. По-късно се разбра, че именно Гор е отхвърлил издигнатата от Мъск кандидатура на Джаред Айзъкман за ръководител на американското космическо управление НАСА. Това стана повод Мъск да нарече Гор "змия". Гор няма особено богат опит във външната политика.

"За най-гъстонаселения регион в света е важно да имам човек, на когото мога да се доверя напълно, че ще изпълни моята програма и ще ни помогне да направим Америка отново велика", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Серджио ще бъде невероятен посланик", добави той.

Президентът републиканец номинира Гор за посланик в Делхи в момент на изостряне на напрежението между Индия и САЩ. Тръмп увеличи митата вноса на стоки от Индия до 50%, за да я притисне да спре да купува енергия от Русия.

През последните дни Индия проведе срещи на високо равнище както с Русия, така и с Китай. САЩ години наред виждаха в Индия сила, която е в противовес на най-големия им глобален конкурент - Китай.

