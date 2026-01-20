Списъкът на Тръмп: Кои държави са поканени в Съвета за мир и къде е България? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп покани редица световни лидери да се присъединят към неговия „Съвет на мира за Газа“, с надеждата си да придвижи напред 20-точковия си план за осигуряване на траен мир и възстановяване на палестинския анклав. Тръмп иска церемонията по подписването да се проведе в Давос в четвъртък, 22 януари 2026 г. въпреки призивите на някои от поканените да се пренапишат условията на панела. Изданието Bloomberg представи списък на държавите, поканени в Съвета. Информацията е получена от източници, запознати с въпроса, и публикации в социалните медии. Изданието уточнява, че не всички държави са потвърдили получаването им и списъкът не е изчерпателен.

Държавите

Сред предполагаемите поканени са: Албания, Аржентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларус, Бразилия, Канада, Кипър, Египет, Европейска комисия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индия, Индонезия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Йордания, Казахстан, Мароко, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Полша, Португалия, Катар, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Сингапур, Словения, Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Обединени арабски емирства, Великобритания, Украйна, Узбекистан, Виетнам. България не е в списъка.

Алтернатива на ООН

Церемонията по подписването на хартата на Съвета за мир за Газа ще се проведе на 22 януари по време на Световния икономически форум в Давос. Поканата от Тръмп до държавните и правителствените глави беше публикувана от журналиста на Axios Барак Равид. Тръмп отдавна е яростен критик на Съвета за сигурност на ООН, твърдейки, че организацията не реализира пълния си потенциал.

Сега изглежда, че той се опитва да изгради свой собствен международен мироопазващ орган, в лицето на Съвета за мир, коментира Мая Унгар, анализатор на ООН в Международната кризисна група. "Според някои това е нов алтернативен модел на Съвета за сигурност на ООН. Според други това е опит на президента Тръмп да завземе властта, за да демонстрира надмощие над останалите държави", заяви Унгар пред ABC. "Особено след като Доналд Тръмп ще има правомощието по същество да налага едностранно вето върху всяко решение", допълни тя.

Тръмп покани световни лидери да се присъединят към новата му организация, като обяви такса от 1 милиард щатски долара за място на страните им като постоянни членки, което им гарантира мандат за повече от 3 години. "Съветът ще предприеме смел нов подход за разрешаване на глобалните конфликти", се казва в поканата до световните лидери от около 60 държави.

Съветът за мир е един от четирите нови комитета, назначени от САЩ, за да наблюдават възстановяването и управлението на Газа след повече от 2 години боеве между Израел и "Хамас". Като част от този план, съветът ще контролира технократичен палестински орган, който да управлява Ивицата. Тръмп се самоназначи за председател на борда, който се очаква да се събира поне веднъж годишно. Решенията ще се вземат с мнозинство от гласовете, но той има право да налага вето. Така Тръмп ще има последната дума.

Гершон Баскин, израелски мирен активист и съветник на израелските и палестинските лидери, заяви, че Тръмп иска да покаже на света, че той управлява всичко.

Русия също е поканена

Русия също е сред поканените. Владимир Путин обмисля поканата, като Кремъл заявява, че проучва подробностите на предложението. Предстоят разговори със САЩ, за да "бъдат изяснени всички нюанси". Гершон заяви, че макар поканата на Русия в съвета да е проблематична предвид пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, тя няма да има право на вето в новия орган, въпреки че е постоянен член на ООН, притежаващ право на вето. "Може би Тръмп си мисли, че ако иска да сложим край на войната в Украйна, трябва да привлече Путин и той трябва да бъде негов партньор", каза Гершон.

