CNN и Politico искат връщане на акредитациите им за Белия дом

Американските медии CNN, MS NOW и Politico поискаха от федерален съдия да издаде съдебна заповед, която да запази достъпа им до Белия дом, докато оспорват решението на американския президент Доналд Тръмп да им забрани достъп заради информации, които не одобрява. Медиите поискаха от съдията, който разглежда делото им във федералния съд във Вашингтон, да наложи предварителна съдебна забрана, която да блокира решението на Тръмп до окончателното произнасяне по делото.

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Федералният съдия Тимъти Кели вече издаде 14-дневна временна ограничителна заповед, с която блокира забраните, след като прецени, че те вероятно нарушават правото на медиите на справедливо правно отношение.

Въпреки съдебната заповед CNN съобщи в петък, че не ѝ е било позволено да пътува с Тръмп на борда на президентския самолет Air Force One по време на пътуването му до щата Тенеси през уикенда.

В подадените от ищците документи този случай е посочен като доказателство, че "Белият дом продължава да прилага забраната по непредвидим и непоследователен начин“.

Съдебната заповед, която запазва достъпа на медиите до Белия дом, изтича на 8 октомври.

Медиите заявиха, че забраните на Тръмп представляват незаконна дискриминация въз основа на изразените позиции в нарушение на Първата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото и свободата на печата.