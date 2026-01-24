Оставката на Румен Радев:

"Страхът от Тръмп": Мексико обмисля да спре петрола към Куба (ВИДЕО)

Мексико обмисля дали да продължи да изпраща петрол до Куба, след като президентът на САЩ Доналд  Тръмп предупреди, че доставките трябва да спрат. С прекъсването на доставките от Венецуела, Мексико се превърна в основен доставчик на гориво за Куба, което я направи мишена на натиск от страна на САЩ.

Президентът на Мексико Клаудиа Шейнбаум публично защити доставките като хуманитарна помощ, но властите в частни разговори се опасяват от репресии от страна на САЩ, докато Мексико преговаря по търговски и сигурностни въпроси с Вашингтон.

Тръмп обяви наземни удари по Мексико

Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да се гледа какво се е случило с тази страна. Неутрализирахме 97% от наркотиците, идващи по море, и сега ще започнем наземни удари по картелите. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в обширно интервю за Fox News.

Според Тръмп САЩ вече са блокирали огромната част от доставките на наркотици по море и сега възнамеряват да разширят операциите си и по суша. Той определи ситуацията в страната като "тъжна", тъй като наркокартелите на практика я контролират.

В интервюто Тръмп засегна и задържания от американските сили танкер "Маринера" от сенчестия флот, превозващ санкциониран петрол. Той коментира, че руснаците не са се намесили да го защитят с подводницата си и военните си кораби в близост, а бързо са напуснали мястото.

Тръмп коментира и ситуацията в Куба, която по думите му е напълно зависима от Венецуела за финансиране и доставки на петрол, и че без подкрепа от страна на Венецуела Хавана не може да съществува в сегашния си вид.

