Стрелба край пирамидите в Мексико, убита е канадка и много ранени (ВИДЕО)

21 април 2026, 10:07 часа
Снимка: iStock
Канадка бе убита, a най-малко 13 други туристи бяха ранени, след като нападател откри огън край пирамидите в Теотиуакан в Мексико. Сред ранените са колумбийски, канадски и руски граждани. До стрелбата на една от най-популярните туристически дестинации се стига броени седмици преди Мексико да съдомакинства Световното първенство по футбол. 

Въоръжен мъж е открил огън по причини и след това е отнел собствения си живот, заявиха мексиканските сили сигурност, цитирани от ДПА. Причините за трагедията се изясняват. 

"Случилото се днес в Теотиуакан дълбоко ни потресе", написа в социалната мрежа Екс мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум. Тя изрази солидарността си с пострадалите и с техните семейства. Мексиканското правителство е в контакт с канадското посолство, заяви Шейнбаум. 

Стрелбата в Теотиуакан е необичаен изблик на насилие в този иначе мирен древен град. Мексико ще бъде домакин на Световното първенство през юни и юли заедно с Канада и САЩ.

Елена Страхилова Отговорен редактор
