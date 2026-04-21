Стрелба край пирамидите в Мексико, убита е канадка и много ранени (ВИДЕО)

Канадка бе убита, a най-малко 13 други туристи бяха ранени, след като нападател откри огън край пирамидите в Теотиуакан в Мексико. Сред ранените са колумбийски, канадски и руски граждани. До стрелбата на една от най-популярните туристически дестинации се стига броени седмици преди Мексико да съдомакинства Световното първенство по футбол.

Въоръжен мъж е открил огън по причини и след това е отнел собствения си живот, заявиха мексиканските сили сигурност, цитирани от ДПА. Причините за трагедията се изясняват.

"Случилото се днес в Теотиуакан дълбоко ни потресе", написа в социалната мрежа Екс мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум. Тя изрази солидарността си с пострадалите и с техните семейства. Мексиканското правителство е в контакт с канадското посолство, заяви Шейнбаум.

Стрелбата в Теотиуакан е необичаен изблик на насилие в този иначе мирен древен град. Мексико ще бъде домакин на Световното първенство през юни и юли заедно с Канада и САЩ.

🔴A shooter opened fire on tourists at Mexico's Pyramids of Teotihuacán, killing a Canadian woman and injuring several others.#Canada #torento #mexico pic.twitter.com/GAB4QAjMdH — The Digital Prophet (@MRcpn7) April 20, 2026