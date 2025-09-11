Световни лидери за убийството на Чарли Кърк

Световните лидери предупредиха за вредите от политически мотивираното насилие след убийството на десния активист и съюзник на Тръмп, Чарли Кърк. Кърк, влиятелна фигура в консервативната политика на едва 31 години, беше застрелян, докато говореше на събитие в Университета Юта Вали в Юта. Ето как световните лидери реагираха на убийството му: „Това е тъмен момент за Америка“, заяви американският президент Доналд Тръмп във видео, публикувано в Truth Social часове след като Кърк беше убит, като го нарече „мъченик за истината“.

„Моята администрация ще намери всеки един от тези, които са допринесли за това зверство и за друго политическо насилие, включително организациите, които го финансират и подкрепят“, добави американският президент.

Дълбока рана за демокрацията

„Аз съм потресен от убийството на Чарли Кърк. Няма оправдание за политическото насилие и всеки акт на такова заплашва демокрацията“, написа канадският премиер Марк Карни в X.

Снимка Getty Images

„Всички трябва да имаме свобода да дебатираме открито и свободно, без страх – няма оправдание за политическо насилие“, посочи британският премиер Киър Стармър в X.

„Ужасно убийство, дълбока рана за демокрацията и за онези, които вярват в свободата. Изказвам съболезнования на семейството му, на близките му и на американската консервативна общност“, заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

„Чарли Кърк беше убит, защото е казал истината и е защитил свободата. Той беше смел приятел на Израел, бореше се с лъжите и отстояваше юдео-християнската цивилизация“, написа израелският премиер Бенямин Нетаняху в X.

„Говорих с него само преди две седмици и го поканих в Израел. За съжаление, тази визита няма да се състои“, добави той.

