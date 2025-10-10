Главният прокурор на Ню Йорк, разследвал Тръмп, се сдоби с обвинение в измама

Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс е обвинена от голямо жури в престъпление по федерални обвинения. Джеймс, която през 2023 г. ръководеше гражданско разследване за измама срещу президента Доналд Тръмп, е обвинена в банкова измама в Източния окръг на Вирджиния, сочат съдебни документи: "Доналд, ти си измамник": Съдия вгорчи живота на Тръмп заради злоупотреби с банки и застраховки.

Летиша Джеймс е член на Демократическата партия и е първата афроамериканка и първата жена, избрана за главен прокурор на Ню Йорк (през 2019 г.).

Банкова измама? Летиша Джеймс обвини Тръмп

Прокурорите я обвиняват в предполагаема банкова измама и подаване на неверни декларации пред финансова институция във връзка с ипотечен заем за къща в Норфолк, Вирджиния.

В свое изявление Джеймс обвини Тръмп, който наскоро публично оказа натиск върху прокурорите да повдигнат наказателни обвинения срещу нея, в „отчаяно оръжие на нашата съдебна система“.

„Той принуждава федералните правоприлагащи органи да изпълняват неговите заповеди само защото аз си свърших работата като главен прокурор на щата Ню Йорк“, каза тя. „Тези обвинения са неоснователни, а публичните изявления на самия президент ясно показват, че единствената му цел е политическо отмъщение на всяка цена".

Още: Axios: Токът в САЩ никога не е бил толкова скъп и ще продължи да поскъпва

Снимка: Getty Images

Прокурорката, назначена по делото, е тясно свързана с републиканците

Междувременно американският прокурор, назначен по делото, Линдзи Халиган, заяви, че то доказва, че „никой не е над закона“. Според публично известни данни Линдзи Халиган е бивш личен адвокат на Тръмп и президентът я назначи да наблюдава делото. Сестра ѝ Гейвин е адвокат по семейно право, която без успех се е кандидатирала на изборите през 2016 г. за четвъртия окръг на Камарата на представителите на Колорадо от Републиканската партия.

„Обвиненията в този случай представляват умишлени престъпни деяния и огромно нарушение на доверието на обществото“, каза наблюдаващият прокурор. „Фактите и законът в този случай са ясни и ние ще продължим да ги следваме, за да гарантираме, че правосъдието ще възтържествува".

Още: По заповед на Тръмп: Войници от Националната гвардия влязоха в Илинойс

Разкараха предишен прокурор, който не намери доказателства срещу Летиша Джеймс

Преди това друг американски прокурор, Ерик Сибърт, гледаше делото срещу Летиша Джеймс, но е бил оттеглен, след като съобщил на Министерството на правосъдието, че не е намерил достатъчно доказателства, за да повдигне обвинение срещу главния прокурор на Ню Йорк.

Първото явяване на Джеймс в съда е насрочено за 24 октомври в Норфолк.

Федералното правителство твърди, че тя е купила тристаен апартамент там с ипотечен заем, който я задължава да използва имота като второ жилище и не позволява съвместна собственост. В обвинителния акт се твърди, че имотът „не е бил обитаван или използван“ от Джеймс като второ жилище, а вместо това е бил „използван като инвестиционен имот под наем“, който е бил отдаван на семейство от трима души. „Неверните данни“, както се твърди в обвинението, са позволили на Джеймс да получи изгодни условия за заема, които не биха били достъпни за инвестиционен имот, твърдят прокурорите.

Още: Удар по Тръмп: Атакуваха го в съда за разполагане на войници в Чикаго

Снимка: Getty Images

Дълги години затвор грозят главния прокурор на Ню Йорк

Халиган заяви, че ако бъде осъдена, Джеймс може да получи до 30 години затвор за всяко от обвиненията и глоба до 1 милион долара за всяко от тях.

Адвокатът на Джеймс, Абе Лоуел, заяви: „Ние сме дълбоко загрижени, че този случай е продиктуван от желанието за отмъщение на президента Тръмп".

Още: Бомби под посолството на САЩ: Предупреждение от Венецуела

Тръмп с удари по политически опоненти

Миналия месец Тръмп призова в публикация в социалните мрежи главния прокурор на САЩ Пам Бонди, която ръководи Министерството на правосъдието, да преследва политическите му опоненти, включително Летиша Джеймс. „Не можем да отлагаме повече, това унищожава репутацията и доверието ни“, написа той.

Джеймс беше един от няколкото противници на Тръмп, споменати в тази публикация. Той също така призова Бонди да разследва бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който бе обвинен в престъпление малко след публикуването на публикацията. В сряда той пледира невинност, след като беше обвинен в даване на лъжливи показания пред Конгреса.

Министерството на правосъдието е започнало разследвания и срещу бившия съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън и сенатора от Калифорния Адам Шиф: Стара вражда: ФБР влезе в дома на бивш съветник на Тръмп, който не спира да критикува президента.

В гражданското дело за измама, заведено от Джеймс, Тръмп беше признат за виновен във фалшифициране на документи, с цел да получи по-изгодни кредитни условия, което доведе до глоба в размер на 500 млн. долара. Наказанието беше отменено от апелативния съд, който определи глобата като прекомерна, макар да потвърди, че републиканецът е виновен за измама.

По време на делото Тръмп често атакуваше Джеймс извън съдебната зала, обвинявайки я, че води „политическо преследване“ срещу него. Летиша Джеймс заяви, че съдилищата са постановили, че Тръмп „не е над закона“.

В четвъртък тя каза, цитирана от BBC, че подкрепя съдебния процес на нейната служба срещу Тръмп и неговата организация.

Още: Протести и в Ню Йорк срещу имиграционната политика на Тръмп (ВИДЕА)

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул, която е демократ, заяви, че обвинението на Джеймс „не е нищо друго освен оръжие на Министерството на правосъдието за наказание на онези, които държат властниците отговорни“.

Нюйоркският съюз за граждански свободи и Американският съюз за граждански свободи го нарекоха „последното от дългия списък на нагли злоупотреби с власт от страна на президента Тръмп“.

Още: Заради заплаха за националната сигурност: Русия денонсира споразумението със САЩ за унищожаване на плутония