Тейлър Суифт е най-добър автор на песни за 2020 година

Тейлър Суифт е наградена за най-добър автор на песни на годината от „Apple Music Awards 2020“, съобщава „Контактмюзик“.

Тейлър Суифт подобри рекорд на Майкъл Джексън Тейлър Суифт стана изпълнителката с най много награди – 28, с което победи рекорда на Майкъл Джексън, съобщи сайтът "Entertainmen... Прочети повече

Тейлър Суифт се тревожи за сигурността си Певицата Тейлър Суифт казва, че е притеснена за безопасността и винаги носи в себе си военни бинтове, съобщава BBC. „Ако хванеш... Прочети повече

Тя е обявена за победител в най-доброто отличие на предстоящите втори годишни музикални награди на технологичния гигант.Победата идва след успеха на албума на поп суперзвездата "Folklore", който постави рекорда за най-стриймвания поп албум в деня на издаването му. Тейлър, която записа албума в карантината, каза за приза: „Наградат за автор на годината през която и да е година би било толкова вълнуващо, но мисля, че тази година наистина е специална, защото писането на песни беше единственото нещо, което ме поддържаше свързана смоите фенове.Това означава много за мен, защото начинът, по който феновете реагират на песните, които пиша, и размяната на емоции е това, което наистина ме поддържаше тази година. Така че наистина искам да благодаря на феновете за това и на всички от Apple Music, благодаря за всичко, което правите.“Рапърът Роди Рич е най-големият победител като цяло, печелейки наградата както за Топ песен на годината за „The Box“, така и за Топ албум на годината за „Please Excuse Me for Being Antisocial“.Той каза: "Първият ми телефон беше iPhone. Лудо е, че правенето на музика може да ме доведе до точката, в която платформа като Apple може да ме почете или да ме постави на пиедестал. Просто оценявам Apple Music в най-голяма степен. Спечелването на тази награда ме мотивира да работя още по-усилено. Това е потвърждение, че съм на прав път и правя това, което трябва да правя."Меган Тий Сталион бе обявена за най-добра нова изпълнителка на годината след метеоритния си възход до славата през 2020 година.Лил Бейби пък получи наградата за изпълнител на годината.Победителите ще получат наградите си в церемония, стартираща на 14 декември със седмица специални изпълнения и много други изненади.