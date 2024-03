Температурен рекорд в Рио де Жанейро (ВИДЕО)

Топлинният индекс измерва температурата, която се усеща, като се отчита влажността. Действителната максимална температура в града е била 42 ºC, съобщи метеорологичната система Alerta Rio.

Рекордът от 62,3 °C е отбелязан в западната част на Рио в 09:55 ч. местно време и е "най-високата оценка", откакто Alerta Rio започна да води такива записи през 2014 г.

Емблематичните плажове Ипанема и Копакабана бяха пълни с хора, а властите публикуваха съвети за справяне с горещините.

"Много се страхувам, че ще стане още по-лошо, защото населението се увеличава много, а обезлесяването е много голямо заради увеличаването на броя на жилищата", оплака се 49-годишната административна асистентка Ракел Кореа в парк в центъра на Рио.

