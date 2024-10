Тероризъм? В САЩ задържаха мъж, стрелял по офиси на демократите (ВИДЕО)

Мъж, стрелял срещу офис демократите в Аризона, беше арестуван и обвинен в терористични престъпления, съобщи BBC.

Аризона се счита за един от най-важните щати на Америка, които имат капацитета да обърнат изборите на 5 ноември в полза или на кандидата на демократите Камала Харис, или на нейния съперник Доналд Тръмп.

Срещу офиса са извършени общо три нападения, като те са започнали на 16 септември.

Последната стрелба срещу предизборния офис на партията е станала посред нощ, когато никой не е присъствал и за щастие няма пострадали, но заради случилото се офисът на демократите е затворен.

Police have arrested a 60-year-old man who they say fired BB pellets and then gunshots at a Democratic National Committee office in Arizona on three separate occasions. pic.twitter.com/pWz7nXOwV9