Тигрова акула погълна iPhone, той я засне отвътре (ВИДЕО)

Тигрова акула на име Jitterbug случайно погълна iPhone по време на хранене на туристическа подводна екскурзия на Бахамите, предаде NEXTA.

Устройството с все още работеща камера е заснело кадри от вътрешностите на акулата, преди тя да гоизплюе.

A tiger shark named Jitterbug accidentally swallowed an iPhone during a feeding session on a tourist underwater excursion in the Bahamas



The device, with its camera still running, captured footage of the shark's insides before it spat it out. pic.twitter.com/2NRt0jdKIr