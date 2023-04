Топка едва не уцели Джо Байдън по време на визитата му в Дъблин (ВИДЕО)

След разговор с ирландския премиер Лио Варадкар в премиерската резиденция за гости в Дъблин, двамата лидери присъствали в градините й на демонстрационен мач на ирландската спортна игра камоги.

По време на мача момиче от момичешкия спортен клуб "Сейнт Бриджид" едва не ударило с топката Байдън. Байдън, който избегнал удара, понечил да вземе топката, но малката играчка се втурнала да я прибере, а после помахала на президента извинително, докато той вдигнал палец, сякаш, за да я увери, че не е станало нищо особено.

US President Joe Biden had a near miss when a stray sliotar went his direction while watching a camogie demonstration by young players at Farmleigh in Dublin | Read more: https://t.co/W34QbbYZWf pic.twitter.com/A3dor7yhGv