Торнадо и бури отнеха живота на десетки в САЩ (ВИДЕА)

Най-малко 29 са загиналите при мощните бури и торнада, които връхлетяха различни райони на САЩ, предаде ДПА, цитирани от БТА. В щата Мисури са загинали 12 души, съобщиха в събота местните власти в социалната мрежа "Екс". В съседен Арканзас са потвърдени три смъртни случая и най-малко 32 ранени. В Канзас, където бушува силна прашна буря, станала причина за множество пътнотранспортни произшествия, са загинали осем души.

Large wedge tornado near Tylertown, MS minutes ago. Video courtesy of Jordan Lewis. pic.twitter.com/MZlU0a9wC2

Още: Ирландия се готви за най-опасната буря

Най-малко трима души са загинали в Тексас, също в резултат на катастрофи, причинени от прашни бури, а в Мисисипи, където бяха издадени предупреждения за торнадо и тежки метеорологични условия, бяха потвърдени три смъртни случая.

Още: Франция обяви мерки за „извънредно природно бедствие“ в Майот

🚨 Tornado Outbreak Devastates Midwest! 🌪️



On March 14, 2025, a tragic event unfolded across Missouri, Arkansas, Mississippi, and Illinois. The SPC confirmed 23 tornadoes, leaving a trail of destruction:



- Missouri: 9 tornadoes

- Arkansas: 6 tornadoes

- Mississippi: 5 tornadoes… pic.twitter.com/WpUzUQVecL