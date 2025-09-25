Трафикът в Ню Йорк: И Ердоган се изнерви заради Тръмп (ВИДЕО)

След като френският президент Еманюел Макрон изпита на гърба си проблемите с трафика в Ню Йорк и то предизвикани от американския президент Доналд Тръмп, заради когото поголовно бяха затворени ключови пътни артерии в града, същото е сполетяло и турския президент Реджеп Ердоган.
В опит да стигне до срещата на Общото събрание на ООН, Ердоган, както и Макрон, попада в задръстване. А задръстването е, защото американската полиция осигурява приоритетно коридор за движение към сградата на ООН в града за Тръмп.
За разлика от Макрон обаче, който тръгна пеша, Ердоган изобщо няма такова намерение, показвайки очевидно недоволство. Той праща охраната си да му разчисти пътя - и тя влиза в спор с полицаите в Ню Йорк.
😄Police in New York stopped Erdogan's convoy to let Trump’s pass: footage shows Erdogan’s security arguing with police— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025
An incident occurred in New York when police stopped the convoy of Turkish President Recep Tayyip Erdogan to let Donald Trump's convoy pass. Erdogan was… https://t.co/RnFW52mYLg pic.twitter.com/w0oRjBodph
Видеокадри, разпорстранени в социалните мрежи, показват как охраната на Ердоган спори с американската полиция, докато се опитва да премахне барикада, пречеща на турския лидер да продължи пътя си. Турският президент наблюдаваше сцената.
