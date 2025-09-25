Войната в Украйна:

Трафикът в Ню Йорк: И Ердоган се изнерви заради Тръмп (ВИДЕО)

25 септември 2025, 07:01 часа 156 прочитания 0 коментара
Трафикът в Ню Йорк: И Ердоган се изнерви заради Тръмп (ВИДЕО)

След като френският президент Еманюел Макрон изпита на гърба си проблемите с трафика в Ню Йорк и то предизвикани от американския президент Доналд Тръмп, заради когото поголовно бяха затворени ключови пътни артерии в града, същото е сполетяло и турския президент Реджеп Ердоган.

Още: Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)

В опит да стигне до срещата на Общото събрание на ООН, Ердоган, както и Макрон, попада в задръстване. А задръстването е, защото американската полиция осигурява приоритетно коридор за движение към сградата на ООН в града за Тръмп.

За разлика от Макрон обаче, който тръгна пеша, Ердоган изобщо няма такова намерение, показвайки очевидно недоволство. Той праща охраната си да му разчисти пътя - и тя влиза в спор с полицаите в Ню Йорк.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Видеокадри, разпорстранени в социалните мрежи, показват как охраната на Ердоган спори с американската полиция, докато се опитва да премахне барикада, пречеща на турския лидер да продължи пътя си. Турският президент наблюдаваше сцената.

Още: Осмяха визитата на Путин в Китай: Посрещат го като парий, а Ердоган и Алиев като скъпи приятели (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ердоган Доналд Тръмп Реджеп Ердоган Общо събрание на ООН
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес