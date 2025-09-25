Трафикът в Ню Йорк: И Ердоган се изнерви заради Тръмп (ВИДЕО)

След като френският президент Еманюел Макрон изпита на гърба си проблемите с трафика в Ню Йорк и то предизвикани от американския президент Доналд Тръмп, заради когото поголовно бяха затворени ключови пътни артерии в града, същото е сполетяло и турския президент Реджеп Ердоган.

В опит да стигне до срещата на Общото събрание на ООН, Ердоган, както и Макрон, попада в задръстване. А задръстването е, защото американската полиция осигурява приоритетно коридор за движение към сградата на ООН в града за Тръмп.

За разлика от Макрон обаче, който тръгна пеша, Ердоган изобщо няма такова намерение, показвайки очевидно недоволство. Той праща охраната си да му разчисти пътя - и тя влиза в спор с полицаите в Ню Йорк.

😄Police in New York stopped Erdogan's convoy to let Trump’s pass: footage shows Erdogan’s security arguing with police



An incident occurred in New York when police stopped the convoy of Turkish President Recep Tayyip Erdogan to let Donald Trump's convoy pass. Erdogan was… https://t.co/RnFW52mYLg pic.twitter.com/w0oRjBodph — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Видеокадри, разпорстранени в социалните мрежи, показват как охраната на Ердоган спори с американската полиция, докато се опитва да премахне барикада, пречеща на турския лидер да продължи пътя си. Турският президент наблюдаваше сцената.

