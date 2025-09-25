Кои са аранжорите по делото срещу Благомир Коцев: Атанас Атанасов ги назова

От Великото Народно събрание досега са гледани 45 вота на недоверие и само един беше успешен - вотът на недоверие на правителството на Кирил Петков, който бе подкрепен от ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и ДПС. В петия вот на недоверие на правителството на Росен Желязков се видяха много тежки дефекти в сектора "Правосъдие и вътрешна сигурност". Това заяви лидерът на ДСБ и народен представител от ПП-ДБ генерал Атанас Атанасов пред bTV.

Той отказа да коментира кой на кое влакче се вози, но въпреки противоречията с другите опозиционни сили, опозицията бе обединена в сектор "Правосъдие и вътрешен ред". Вотоветe на доверие се използват за демаскиране на поведението на властта. Правителството на Росен Желязков е на власт толкова, колкото беше правителството на Кирил Петков, сметна Атанас Атанасов.

Той изтъкна, че правосъдието се управлява от управляващите и работи срещу опозицията. И даде пример с делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. "Не може да очакват съдиите, че няма да има обществена и политическа реакция по делото", категоричен бе народният представител. Той е на мнение, че съдиите на управляващите са аранжорите по делото срещу Благомир Коцев.

"Нищо ново не се случва и винаги ще има политически затворници, но със сегашната прокуратура и начинът, по който работи Висшия съдебен съвет, очевидно дава дефекти", коментира Атанасов и отново скочи срещу това, че въпреки, че има промени в Закона за съдебната власт, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов отново заема поста.

Защо вчера депутатите не работиха?

За вчерашното провалено заседание на Народното събрание, ген. Атанасов коментира, че е работа на мнозинството да си осигури мнозинството за работа на парламента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да беше дошъл в Народното събрание и да си събере хората, за да може Народното събрание да работи, призова Атанасов.

